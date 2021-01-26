10 milyon doz aşı daha geliyor! Korona yasaklarının gevşeyeceği tarih belli oldu

Sokağa çıkma yasağı, restoran ve kafeterya yasakları, yüz yüze eğitime ara verilmesi gibi koronavirüs kısıtlamalarının gevşetilmesi için Mart ayının ilk haftası adım atılması bekleniyor. Bilim Kurulu üyeleri ile ekonominin durumunu da göz önüne alan siyasiler tarih konusunda ikiye bölündü. Çin'den 2 hafta içinde 10 milyon doz daha aşının gelmesi bekleniyor...

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Koronavirüs pandemisi nedeniyle getirilen sokağa çıkma yasakları, restoran ve kafelerin açılması, yüz yüze eğitimin başlaması gibi kısıtlamaların gevşetilmesi tartışması sürüyor. Aşı takvimine göre sağlıkçılar, 65 yaş üstü, asker, polis ve öğretmenlerin de aralarında olduğu ‘riskli ve hareketli’ 12 milyon kişi, martın ilk haftasına kadar aşılanırsa gevşeme kararları bunu izleyecek.

Dün gelen 6.5 milyon doz aşıya 15 gün sonra başlanacak

Hürriyet'in haberine göre, tüm planlar beklenen aşıların gelmesi, hazırlanması ve öncelikli kitlelere yapılmasına göre belirleniyor. Hükümette yapılan hesaplamalara göre, ikinci parti olarak gelen 6.5 milyon aşının, hazırlanıp kitlelere uygulanmaya başlaması için en kısa olasılıkla 15 gün gerekecek. Bu, şubat ayının ikinci haftasını bulacak. İkinci parti aşılamayla, ilk 3 milyon dozla beraber, şubat sonuna kadar 6 milyon kişinin aşılanması tamamlanabilecek.

2 hafta içinde 10 milyon doz daha geliyor

Yapılan plan işlerse, 15 gün içinde 10 milyon aşı daha gelecek. Bu aşıların kitlelere yapılması da mart ayının başını bulacak. Bu takvime göre, 20 milyona yakın aşı, ikinci tur aşılanmalar da hesaba katıldığında en fazla 15 milyon kişiye yapılmış olacak. Bu da “öncelikli, hareketli ve riskli” kitlelerin aşılanmasına yetecek.

Önce 65 yaş üstü, polis, TSK mensupları ve öğretmenler

Verilen bilgiye göre, ikinci dozları yapılacak olan yaklaşık 1 milyon sağlık çalışanı, 8 milyon 65 yaş üstü, 1 milyon emniyet mensubu, 1 milyon TSK mensubu, 1 milyon öğretmenin aşılanmasına öncelik verildiğinde, 12 milyon kişiden oluşan ilk hedef kitlenin aşılanması tamamlanmış olacak.