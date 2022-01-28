Nevzat Aydın kimdir aslen nereli kısaca hayatı, Nevzat Aydın evli mi?

Türkiye'nin en çok tercih edilen online yemek sipariş sitesi yemeksepeti'nin eski CEO'su Nevzat Aydın ikinci kez evlendi. İlk evliliğini Melis Pekand ile yapan Nevzat Aydın ikinci evliliğini modası Zeynep Zenel ile yaptı. Aslen Trabzonlu olan Nevzat Aydın 46 yaşında. Peki Nevzat Aydın'ın eşi Zeynep Tenel kimdir?

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Yemeksepeti'nin kurucusu iş insanı 46 yaşındaki Nevzat Aydın, modacı sevgilisi Zeynep Zenel ile evlendi. Çiftin düğünü Aydın'ın Anadolu Hisarı'ndaki Boğaz manzaralı yalısında gerçekleşti. Peki ilk evliliğini Melis Pekand ile yapan Nevzat Aydın'ın ikinci eşi Zeynep Zenel kimdir? İşte detaylar...

İş insanı Nevzat Aydın, modacı sevgilisi Zeynep Zenel ile önceki akşam evlendi. Aydın'ın Maldivler'de dört gün sürecek düğün planı yaptığı ve özel uçakla konukları götüreceği iddiaları gündeme gelmişti. Fakat iş insanı, düğünü İstanbul'da yapmaya karar verdi.

Nikahı İmamoğlu kıydı: Aydın'ın Anadolu Hisarı'ndaki evinde gerçekleşen nikah törenine 70 kişi katıldı. Çiftin nikahını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kıydı. Aydın ile Zenel, düğün fotoğrafları da boğaz manzarasında çektirdi.

İkinci kez evlendi: Bilgisayar mühendisi olan Nevzat Aydın, ABD'de okurken Yemeksepeti fikrini geliştirmişti. 2001 yılında kurduğu firmayı, 2015'de 589 milyon dolara satarak, Türkiye internet tarihinin en yüksek satışını yapmıştı.

45 yaşındaki Nevzat Aydın, 2011'de evlendiği Melis Pekand'dan 2017'de boşanmıştı. Aydın, moda markası Whenever Company'nin ortağı Zeynep Zenel ile ikinci kez nikah masasına oturdu.

8 Mart 1976 İstanbul doğumlu olan Nevzat Aydın, Trabzonspor'a olan bağlılığından da anlaşılacağı üzere Trabzon'lu. Boğaziçi Üniversitesi, bilgisayar mühendisliği mezunu olan Aydın, mezuniyeti sonrasında Boğaziçi mezunlarına özel verilen bir bursla Amerika'ya San Francisco Üniversitesi’nde İşletme, Ekonomi MBA programına katılmak üzere gitti. San Francisco’daki yüksek lisans eğitimi sırasında, Silikon Vadisi’ndeki start-up ortamını gözlemleme şansı yakaladı. Yemek siparişi modelleri özellikle ilgisini çekti ve Türk tüketicisine özel bir model geliştirerek, bu alanda bir girişim başlatma kararı aldı. MBA’ini bitirmesine 6 ay kala okulu yarıda bırakarak, Yemeksepeti’ni hayata geçirmek için İstanbul’a döndü.

Nevzat Aydın girişimciliğe ve start up ortamına aşina bir isimdi. 21 yaşında hayata geçirdiği ilk girişimcilik projesinde, arkadaşlarıyla birlikte, 700 kişilik bir kafileyi en sevdiği grup olan U2’nun Yunanistan’ın Selanik şehrindeki konserine götürdü. Öğrencilik yıllarında kimi kurumsal şirketlerde stajyerlik yaptı. Bu tecrübe sonunda, kariyerine kurumsal hayatta devam etmek istemediğine karar verdi.

Yemeksepeti İlk 5 Yıl Kâr Etmedi: Nevzat Aydın, Türkiye’nin ilk çevrimiçi yemek siparişi sitesi Yemeksepeti’ni Melih Ödemiş, Gökhan Akan ve Cem Nüfusi ile birlikte 2001 yılında kurdu. Yemeksepeti’nin hizmet vermeye başladığı dönemde Türkiye’de internet ve kişisel bilgisayar kullanımını çok düşük seviyede olması nedeniyle şirket ilk 5 yıl boyunca kâr elde etmedi. Ancak müşteri deneyimine verilen önem ve iş modelinin sunduğu kolaylıklar sayesinde Yemeksepeti, kullanıcıları ve restoranları internetin sunduğu potansiyellere ikna etmeyi başardı.

Şirket 2010 yılında mobil altyapısına yatırım yapmaya başladı. 2013 yılında Online Kredi Kartı ile ödeme sistemini devreye soktu. 2020 yılında Temassız Teslimat uygulamasını hizmete sokmasıyla birlikte büyük bir ivme kazandı.