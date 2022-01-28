BIST 1.997
DOLAR 13,63
EURO 15,19
ALTIN 783,49
HABER /  DÜNYA

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'dan savaş açıklaması

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'dan savaş açıklaması

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya'nın doğrudan saldırıya uğraması halinde, Belarus'un da Rusya'nın yanında savaşa katılacağını söyledi.

Abone ol

Lukaşenko, Belarus Parlamentosunda yaptığı konuşmada, bölgede Rusya ile ABD ve NATO arasında artan askeri gerginliğe dair değerlendirmelerde bulundu.

Belarus'un güneyinde, Ukrayna sınırında gerginliğin artığını belirten Lukaşenko, "Ukrayna perde arkası pazarlığa konu oluyor, Ukraynalılar çatışmanın alevlerine itiliyor, kasıtlı olarak saldırganlığa hazırlanıyorlar. Belaruslular da dahil olmak üzere kardeş halklara karşı düşmanca bir tavır oluşturuyorlar." şeklinde konuştu.

Bölgede askeri bir çatışma ihtimalinin yalnızca iki durumda gerçekleşeceğine işaret eden Lukaşenko, "Savaş olacak mı olmayacak mı? Evet, olacak ancak sadece iki durumda: Belarus'a doğrudan saldırı yapılırsa, Belarus'a karşı sıcak bir savaş başlatılırsa. İkinci durum, müttefikimiz Rusya doğrudan saldırıya uğrarsa. Belarus da buna katılır ve bunun temeli bizim müttefiklik anlaşmalarımızdır." dedi.

Ülkesine bir saldırı gerçekleştirilmesi halinde "yüz binlerce" Rus askerinin Belarus'a geleceğini ifade eden Lukaşenko, "Batı, Belarus'ta Rus askerinin olup olmayacağı sorusuyla oldukça ilgili. Buna cevap vermek istiyorum. Eğer ülkemize yönelik bir saldırganlık olursa, yüz binlerce Rus askeri vatanımızı yüz binlerce Belaruslu ile birlikte korumak için burada olur." diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Bursa Orhangazi'de kardan tank yaptılar, adını TOGG koydular
Bursa Orhangazi'de kardan tank yaptılar, adını TOGG koydular
Yeni Honda City, Ne İstediğini Bilenlere
Yeni Honda City, Ne İstediğini Bilenlere
Ahmet Hamdi Tanpınar'ın eserlerindeki mekanlar ziyaretçilerin ilgisini çekiyor
Ahmet Hamdi Tanpınar'ın eserlerindeki mekanlar ziyaretçilerin ilgisini çekiyor
Fırat Tanış aslen nereli kaç yaşında kiminle evli eşi ve kızı kimdir?
Fırat Tanış aslen nereli kaç yaşında kiminle evli eşi ve kızı kimdir?
Bursa'da kanser tedavisi gören aile hekimi koronavirüsten öldü
Bursa'da kanser tedavisi gören aile hekimi koronavirüsten öldü
Gaziantep'te kargo paketinden çıktı! Bebek yorganına emdirilmiş halde bulundu
Gaziantep'te kargo paketinden çıktı! Bebek yorganına emdirilmiş halde bulundu
Fırat Tanış kiminle evli eşi Kübra Tanış kimdir ne iş yapıyor?
Fırat Tanış kiminle evli eşi Kübra Tanış kimdir ne iş yapıyor?
MSB: Sınırda 2'si PKK/KCK, 2'si FETÖ mensubu 9 kişi yakalandı
MSB: Sınırda 2'si PKK/KCK, 2'si FETÖ mensubu 9 kişi yakalandı
Fransa'da aşısızlara hastane masraflarını ödetme gündemde
Fransa'da aşısızlara hastane masraflarını ödetme gündemde
Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu Drej Ali mi öldürttü? Drej Ali'den açıklama geldi
Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu Drej Ali mi öldürttü? Drej Ali'den açıklama geldi