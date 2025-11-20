BIST 10.980
HABER /  DÜNYA

Netanyahu, Prens Selman'ın Donald Trump'tan istediğini alamadığını iddia etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD yönetiminin Suudi Arabistan’a F-35 satışı konusunda Tel Aviv’e 'niteliksel askeri üstünlüğün korunacağı' yönünde garanti verdiğini öne sürerek, "Prens Selman istediği her şeyi alamadı" dedi.

Prens Selman, 1 trilyon dolarlık yatırım sözüne rağmen istediğini alamadı mı? Başbakan Netanyahu, Abu Ali Express isimli bir Telegram kanalına verdiği röportajda, ABD yönetiminin Suudi Arabistan'a F-35 satışı başta olmak üzere bölgesel meselelere ilişkin konuştu.

İSRAİL'E F-35 KONUSUNDA AVANTAJ TEMİNATI

Netanyahu, "F-35 satışından önce bize sormadılar, ancak satış gerçekleştiğinde Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştüm ve emin oldum. Muhammed Bin Selman, (ABD Başkanı Donald Trump’tan) istediği her şeyi alamadı." dedi.

Suudi Arabistan’la normalleşmeye ilişkin 'temkinli bir iyimserlik’ taşıdığını söyleyen Netanyahu, ancak bir Filistin devletinin kurulmasına izin vermeyeceklerini ileri sürdü.

Riyad yönetiminin İsrail ile normalleşme için Filistin Devleti’nin kurulmasını şart koştuğu basına yansıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'a ileride teslim edilmek üzere F-35'lerin yanı sıra 300 tankın satışını içeren anlaşmayı 19 Kasım'da onayladı.

F-35'LERİN TÜRKİYE'YE VERİLMESİ KONUSU

ABD'nin F-35 savaş uçaklarını Türkiye'ye vereceğine inanmadığını da söyleyen Netanyahu, "Mevcut olsa bile bunun çok uzak bir ihtimal olduğunu biliyorum." iddiasında bulundu.

Suudi Arabistan'ın İsrail ile çatışma halinde olmadığını söyleyen Netanyahu, söz konusu Türkiye olduğu takdirde F-35 satışına ilişkin tutumlarını daha da sertleştireceklerini ileri sürdü.

Netanyahu, Suriye ile yürütülen güvenlik anlaşması müzakerelerine de değinerek, "Suriye'nin bizimle bir güvenlik anlaşmasına varma konusunda İsrail kadar, hatta belki daha da fazla çıkarı var." dedi.

MAMDANİ'NİN TEHDİDİNE RAĞMEN NEW YORK'A GİDECEĞİNİ İDDİA ETTİ

ABD'de New York belediye başkanlığı seçimlerini kazanan Demokrat aday Zohran Mamdani'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkındaki tutuklama emrini uygulayacağını duyurmasına da değinen Netanyahu, "Zohran Mamdani beni tutuklamakla tehdit etse bile yine de New York'a geleceğim." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde soykırım yürüttüğünü kaydeden Mamdani, New York şehrinin UCM'nin Netanyahu aleyhindeki tutuklama emirlerini uygulayacağını ve Netanyahu'nun "New York'a ayak basması halinde tutuklanacağını" söylemişti.

