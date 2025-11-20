BIST 10.980
Balıkesir'de kamyon ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Balıkesir'in Havran ilçesinde kamyon ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 27 U 8450 plakalı kamyon, Balıkesir-Edremit kara yolu Eseler Mahallesi mevkisinde, Memduh Akdemir yönetimindeki 17 ADB 506 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada kamyonet sürücüsü Memduh Akdemir'in yaşamını yitirdiği, yanında yolcu olarak bulunan eşinin de yaralandığı öğrenildi.

Akdemir'in cenazesi, Havran Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekiplerince kazadan sonra olay yerinden kaçan kamyon şoförünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

