Ukrayna: Zelensky, ABD'den barış planının taslağını aldı

Ukrayna, ABD tarafından hazırlanan barış planı taslağının ellerine ulaştığını duyururken Zelensky'nin Trump ile diplomatik fırsatları görüşmeyi beklediğini açıkladı.

ABD'nin Rusya-Ukrayna savaşı için hazırladığı barış planı gündemde. ABD Başkanı Donald Trump’ın özel ekibi tarafından hazırlanan ve Amerikan basınına sızan 28 maddelik Ukrayna barış planı, tartışmalara konu oluyor. 

KIRIM VE DONBAS RUSLARA VERİLECEK

Trump'ın planında, ABD'nin ve diğer ülkelerin Kırım ve Donbas'ı yasal olarak Rus toprağı olarak tanıyacağı ifade edilirken, Ukrayna'dan böyle bir şeyin talep edilmeyeceği aktarıldı.

BAZI BÖLGELER MOSKOVA'YA BIRAKILABİLİR

Plana ilişkin bilgi veren ismi açıklanmayan ABD'li bir yetkili, Başkan Donald Trump yönetiminin, söz konusu planda, bazı Ukrayna bölgelerinin, Moskova yönetimine bırakılmasının öngörüldüğünü öne sürdü.

Bu durumun koşula bağlı olduğunu belirten ABD'li yetkili, bunun Rusya'nın Ukrayna ve Avrupa’ya yönelik gelecekte olası bir Rus saldırısına karşı ABD’ye güvenlik garantisi vermesi karşılığında olabileceğini iddia etti.

PLAN UKRAYNA'NIN ELİNE ULAŞTI

Öte yandan Ukrayna, ABD'nin barış planı taslağının ellerine ulaştığını duyurdu. 

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"TRUMP İLE GÖRÜŞMEYİ BEKLİYOR"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Amerikan tarafından resmi olarak taslak planı teslim aldı.

Başkan, yakın gelecekte Trump ile telefonda görüşerek savaşın onurlu bir şekilde sona ermesini hedefleyecek.

KREMLİN DOĞRULAMADI

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov dün basına yaptığı açıklamada söz konusu çerçeve anlaşmasını doğrulamadı.

Putin ile Trump arasında en son Alaska’da görüşülenlerin dışında yeni bir gelişme olmadığını söyledi.

