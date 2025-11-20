BIST 10.980
Zirai ilaç kalıntısı bulunan 6 bin 100 kilogram mandalina imha edildi

Zirai ilaç kalıntısı bulunan 6 bin 100 kilogram mandalina imha edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, Gürcistan'a ihraç edilmek istenen 6 bin 100 kilogram mandalinada zirai ilaç kalıntısı tespit edildiğini ve ürünlerin imha edildiğini duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Artvin Sarp Sınır Kapısı'nda, gıda kontrol görevlilerimiz tarafından yapılan denetimlerde Mersin'den Gürcistan'a ihraç edilmek istenen 6 bin 100 kilogram mandalinada zirai ilaç kalıntısı tespit edilmiş, ürünler imha edilmiştir. Denetimlerimizi kararlılıkla sürdürecek, uygunsuzluklara asla geçit vermeyeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Sorumlular hakkında yasal işlemler başlatıldı.

