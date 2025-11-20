Dursun Özbek açıkladı! Galatasaray seçime gidiyor

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, katıldığı televizyon programında gündemi değerlendirdi. Özbek: "2026 Mayıs'ta seçime gireceğim. 2026 Mayıs ayında seçimimiz var. 3 seneden, 2 seneye indirdik seçim süresini.'' dedi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, HT Spor Haber Türk orta yayınında kulübün gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dursun Özbek'in açıklamalarından öne çıkan satırbaşları:

"Galatasaray bugün başarılı bir kulüp olarak ifade ediliyorsa, bizim kulübün içindeki sevgi iklimini yeşertmemiz ve sürdürmemizden kaynaklanıyor."

"Geliştirdiğimiz projelerin örnek olabileceğini düşünüyorum. 2015-2016'da biz bunları anlatırken rakiplerimizden 'Galatasaray İnşaat, Galatasaray Emlak Şirketi' gibi yorumlar geldi. Gel gör ki, bugün herkes benzer projeleri yapma peşinde." "Sevgi iklimi çağrısını yaptığımda bazı yerlerde "Olur mu?" denmişti. Ama siz bu işleri inanarak yaparsanız camia da size inanıyor."

"BUGÜNKÜ PROJELERİN TEMELİ 2014'E GİDİYOR"

"Galatasaray'ın da diğer kulüplerinden de en büyük parçası futbol. Bütün spor kulüpleri için sürdürülebilir kaynaklar yeterli değildi. Ekonomik getirileri artırmak lazımdı. Faaliyet dışı gelirlerin önemini 2015 2016'dan beri vurguladım. Birçoğunu o zamandan dizayn ettik. Bugünkü projelerin temeli 2014'e gidiyor."

"Galatasaray camiası küçülmeyi hiçbir zaman kabul etmemiştir."

"MAYIS AYINDA SEÇİME GİRECEĞİM"

"2026 Mayıs'ta seçime gireceğim.2026 Mayıs ayında seçimimiz var. 3 seneden, 2 seneye indirdik seçim süresini. Ne kadar doğru yaptığımızı gördük. Diğer kulüpler de doğru olduğunu gördü ve bu süreyi indiriyorlar."

"TESİSLEŞME KONUSUNDA HEDEFLERİM VARDI"

"Tesisleşme konusunda hedeflerim vardı. Bir kısmını yaptık. Galatasaray'ın faydasına olacak şeyin, projeleri başlatan kişinin koyduğu hedefleri bitirmesi olduğunu düşünüyorum."

YÖNETİMDE DEĞİŞİM OLACAK MI?

"Galatasaray'da her zaman bu mümkün. Rakip takımlarda son 20 senede kaç tane yönetim gelmiş, kaç tane başkan değişmiş bir ona bakın. Bir de Galatasaray'a bakın. Galatasaray eleştirel bir camia. Başarısı da oradan geliyor."

"ANLATTIĞIMI PROJELERİN ETE KEMİĞE BÜRÜNMESİ"

"Beni gururlandıran en önemli şey 2022'de seçilirken anlattığımız projelerin ete kemiğe bürünmesi."

"OKAN BURUK KARİYERİNİ GALATASARAY'DA TAMAMLAYABİLİR"

"Okan Buruk, Galatasaray'da doğmuş. Onun kariyerini, daha ileriye taşıyacak Galatasaray'dan daha büyük bir takım var mı, endişem var. Benim gönlümden geçen; Okan Buruk kariyerini Galatasaray'da tamamlayabilir."

"BEN OKAN HOCANIN AĞABEYİ YAŞINDAYIM"

"Okan Buruk, Galatasaray dinamiklerini ve etik değerlerini çok iyi bilen biri. Ben Okan hocanın ağabeyi yaşındayım, aynı zamanda başkanıyım. Galatasaray'a hizmet etmek sevdasıyla yanan iki kişinin ilişkisi olarak düşünmemiz lazım."

"TAKIM BİZİM TAKIMIMIZ"

"Takım bizim takımımız, biz başarıyı da paylaşıyoruz, kötü günleri de paylaşmak zorundayız. Benim şöyle bir yapım yok; şampiyonluklar benim, başarısızlık hocanın."

"EMLAK KONUTTAN SATIN ALDIK"

"Florya'da geri kalan 45 dönümlük arsanın Galatasaray'a kazandırılması; çünkü orada yapılacak projenin, bütünsel yapısı itibarıyla Galatasaray'a muazzam bir finansal getiri sağlayacaktı. Emlak Konuttan satın aldık."

"İNSANLARIN BAKIŞI ÇOK FARKLI"

"Galatasaray'ın tarihinin Florya'da yazılmış olması çok önemliydi. İnsanların Florya'ya bakış şekli çok farklı."

"İKİ SENE İÇİNDE 200-250 MİLYON DOLARLIK FONU G.SARAY KASASINA KOYACAK"

"Riva projesi iki sene içinde 200-250 milyon dolarlık bir fonu Galatasaray'ın kasasına koyacak."

"Yüzme, salon sporları başka yerde, basketbol başka yerde voleybol başka yerde... Bunların hepsinin bir yere toplanması hem de stadın bitişiğinde olması, Galatasaray'a yönetimi açısından hem de finansı sebebiyle de büyük destek verecek."

1.5-2 MİLYAR ARASINDA BİR FAİZ YÜKÜMÜZ VARDI

"Bankalar Birliği'nden çıkış bizim 2022'de camiayla buluşmalarımızda onlara yapacaklarımız işleri anlatırken Bankalar Birliği'nden çıkmak da vardı. O zamanlar hayal gibi gözüküyordu çünkü dağ gibi bir çok vardı faiz oranı giderek artmıştı yüzde 50'nin üzerindeydi belli bir dönem. Yaklaşık 1.5-2 milyar arasında oynayan bir faiz yükümüz vardı."

"HEDEFİMİZ 1 MİLYON FORMA SATMAK"

"Çok enterasan bir rakam. 2024-2025 senesi itibariyle 4 milyon 700 bin adet ürün satmışız. Bunda forma var, şort var, aksesuarlar var. Bu sezonki hedefimiz de 1 milyon adet forma satmak."

"GALATASARAY'IN 550'YE YAKIN VİLLASI VAR"

"Galatasaray'ın 550'ye yakın villası var. Tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü fiyatlarla 19 milyar TL hasılat yapması gerekiyor. Gözüken 9-10 milyon TL gibi bir harcaması olacak inşaatın. 200-250 milyon dolar gibi bir fonu Galatasaray alacak."

"GALATASARAY ADASI"

"Milli Emlak'a giderek, geri kalan 4 bin metrekarelik Galatasaray'ın kullanımına verilmesini istedim. Sayın Cumhurbaşkanımıza da bu projeyi anlattım. Milli Emlak tarafından, Galatasaray'ın kullanımına verildi."

"GALATASARAY, NBA AVRUPA'YA KATILACAK MI?"

"Bize ilettiklerine göre etkilendikleri 2 konu var. En önemlisi, 2025'te Yenikapı'da yağmur altında 1 milyon Galatasaray taraftarıyla şampiyonluk kutlamamız. En önemli faktör bu taraftar aidiyeti. İkincisi de başlattığımız basketbol salonu projesi. Bu projeye de destek vereceklerini söyleyerek bu daveti yapıyorlar."

"ŞAMPİYONLAR LİGİ DENİNCE AKILLARA GALATASARAY GELİYOR"

"Şampiyonlar Ligi denince Türkiye'de ilk akla gelen takım Galatasaray. En çok oynayan ve belli seviyede başarıları yakalayan kulüp Galatasaray. Bazen öyle noktaya geldi ki 'ligde şampiyonluk normal' diyorlar, ben demiyorum taraftarım diyor."

"HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLAR LİGİ KUPASI"

"Hedefimiz o... Galatasaray'ın hedeflerinden biri de müzesinde eksik olan Şampiyonlar Ligi kupası. En memnun olacağım şey; Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmak."

"BİZ KADIKÖY'E ALIŞTIK"

"Fenerbahçe'nin de performansı arttı. Biz Kadıköy'e alıştık. Derbiden başarılı sonuç alacağımıza dair endişem yok. Son 3-4 senedir iki takımın çekişmesi lige damga vurdu. Yine öyle güzel bir maç olacak."

"EN MUTLU OLDUĞUM ANLARDAN BİRİSİ OLDU"

"En heyecanla, kalbim çarpa çarpa seyrettiğim maç Liverpool maçı. Önemli bir takımla oynuyorsunuz. Galatasaray başkanıyım ama bir taraftar kimliğim de var. Maçın bittiği an, hayatımda en mutlu olduğum, en sevindiğim anlardan birisi oldu."

"BÜTÜN ÇABAMIZ FENERBAHÇE MAÇINA YETİŞMESİ"

"MR'ı burada çekildi. Tahminen 2 hafta gibi bir nekahet dönemi olacak. Bütün çabamız Fenerbahçe maçına yetişmesi Osimhen'in. Doktorlarımız o yönde çalışmalarını yapıyor."

"OSİMHEN'İN TAŞIDIĞI 45 NUMARA ÖNEMLİ"

"Victor Osimhen'in taşıdığı 45 numara, önemli bir numara. Rakiplerimizden bazılarının 45 numaralı forma giymesinin sebebinin Osimhen sevgisinden kaynaklandığını düşünüyorum."

"30-40 MİLYON EURO'YA SANTRFOR TRANSFER EDEBİLİRDİK"

"75 milyon euro vermek yerine 30-40 milyon euro seviyesinde Galatasaray'da oynayacağını düşündüğümüz santrfor transfer edebilirdik. Şimdi Osimhen'i tanıyoruz. Bildiğimiz bir oyuncu. Ancak 30-40 milyon euro seviyesinde alacağımız oyuncu için net bir şey söyleyemeyiz. Dolayısıyla aradaki farka bakmaksızın Osimhen'i transfer ederek Galatasaray'ı karlı çıkardık. Bonservisini kendi dönemimizde ödemek üzere yola çıktık. Bizden sonraki yönetime bonservis ödemesi bırakmadık. Osimhen ayrıca çocukları Galatasaraylı yapmak için çok önemli bir kişilik. Icardi ile başladı bu sevgi. Belli bir kesimi, çocukları Galatasaraylı yaptı. Osimhen sevgisi de aynı şekilde."

"BARIŞ ALPER İÇİN TEKLİFLER GELDİ"

"Barış için teklifler geldi ama biz Şampiyonlar Ligi kadrosunu kurmuştuk. Bu hedefe yürürken başarılı olan kadronun içindeki bir oyuncuyu satmak istemedik. Sadece eksiklerimizi tamamlamak istedik, o nedenle satışı gerçekleşmedi."

"ICARDİ'NİN SÖZLEŞMESİ 2026'DA BİTİYOR"

"Sözleşme konusu bugünün işi değil. Bugün için erken ve bizim devre arasına kadar zamanımız var. Icardi'nin sözleşmesi 2026'da bitiyor. Değerlendirmeyi o zaman hocamızla yapacağız."

"TRANSFER BAŞLADIĞI GÜNDEN BERİ TRABZONSPOR'LA KONUŞUYORDUK"

"Benim sezon başlamadan evvel beğendiğim, Galatasaray'ın kalesinin bir gün Uğurcan'a teslim edilmesini düşünen kişiyim. Sanki son gün bu işinin peşine düşmüşüz gibi bir algı var. Transfer başladığı günden beri Trabzonspor ile konuşuyorduk."

"2 BAHİS SİTESİNDEN BİLGİ ALINMASI VAHİM BİR DURUM"

"Sadece 2 bahis sitesinden bilgi alınması vahim bir durum. 6 bahis sitesinden sadece 2'sinin gönderdiği bilgiler nasıl bilgi? Deformasyona uğramış mı, manipülasyona uğramış mı? Kim biliyor?"

"DİĞER BAHİS SİTELERİNDE OLAN FUTBOLCULAR NEREDE?

"Bu bilgiler kimden federasyona gitmiş? Yapısı itibarıyla federasyonun bunu istemesi mümkün değil. 1024 futbolcuyu cezalandırdınız. Hiç itirazım yok. Diğer bahis sitelerinde olan futbolcular nerede? Rekabet içerisindeki bir ligde bu kabul edilebilir mi?"