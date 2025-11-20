BIST 10.980
Merih Demiral'ın İspanya'da çalınan 150 bin avroluk eşyaları bulundu

A Milli Futbol Takımı'nın İspanya'ya karşı Sevilya'da oynadığı maçtan sonra milli futbolcu Merih Demiral'ın unuttuğu veya çalındığı tahmin edilen 150 bin avro değerindeki iki yüzük ve bir saatinin bulunduğu bildirildi.

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda İspanya'ya karşı Sevilya'da oynadığı maçtan sonra milli futbolcu Merih Demiral'ın unuttuğu veya çalındığı tahmin edilen 150 bin avro değerindeki iki yüzük ve bir saatinin bulunduğu bildirildi.

AA muhabirinin Sevilya polis kaynaklarından aldığı bilgilere göre 2-2 berabere biten İspanya-Türkiye maçının ardından A Milli Takım'ın havalimanına gittiği anlarda Merih Demiral'ın bir saati ve iki yüzüğünün olmadığını fark ettiği, bunun üzerine Türkiye Futbol Federasyonundan yetkililerin hemen İspanya Futbol Federasyonunun güvenlik ekibi ile temasa geçtiği belirtildi.

La Cartuja Stadı'nda A Milli Takım'ın soyunma odasında yapılan aramalarda saat ve yüzüklerin bulunmaması üzerine avukatı aracılığıyla İspanyol polisine suç duyurusunda bulunan Merih Demiral'ın bu girişiminin ardından stat özel güvenlik görevlileriyle yürütülen iş birliği sonrasında birkaç saat içinde söz konusu değerli eşyaların bulunduğu kaydedildi.

Saatin 90 bin avro ve biri alyans olduğu tahmin edilen yüzüklerin ise 60 bin avro değerinde olduğunu söyleyen yetkililer, yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından bu eşyaların milli futbolcuya ulaştırılacağını ifade etti.

Olayın bir hırsızlık vakası olduğu yönünde şüpheleri bulunan İspanya Ulusal Polisi, olası faillerin tespit edilmesi, hırsızlığın tam olarak nasıl gerçekleştiğinin ortaya çıkarılması ve ilgili sorumluların belirlenmesi amacıyla soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.

