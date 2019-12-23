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Müge Anlı'nın avukatı Rahmi Özkan'ın 13 yaşındaki torunu kanserden hayatını kaybetti

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yorumcu olarak yer alan avukat Rahmi Özkan'ın torunu Deha Reha Uğur kanserden hayatını kaybetti.

ATV'nin çok izlenen sabah kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında cinayetlerin çözülmesinde yardımcı olan avukat Rahmin Özkan'ın torunu Deha Reha Uğur hayatını kaybetti.

Yıllardır Müge Anlı ile birlikte program yapan Rahmi Özkan'ın 13 yaşındaki torunu Deha Reha Uğur'un acısıyla sarsıldı. Henüz 13 yaşında olan Deha Uğur Özkan'ın bir süredir akciğer kanseriyle mücadele ettiği ortaya çıktı. Deha Uğur Özkan, 22 Aralık Pazar günü Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi.

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