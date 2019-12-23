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Mustafa Sandal'ın Aleyna Tilki'nin arkasından yaptığı hareketler olay oldu

Sanat dünyasının ünlü isimleri, dün akşam yapımcı Polat Yağcı'nın doğum günü partisine akın etti. Partiye damga vuran an ise Mustafa Sandal'ın Aleyna Tilki'nin arkasında durarak yaptığı hareketler oldu.

Ünlü yapımcı Polat Yağcı, dün akşam yeni yaşını yakın dostlarıyla kutladı. Bir parti yaparak yeni yaşını kutlayan Yağcı'yı aralarında Aleyna Tilki, Demet Akalın, Okan Kurt, Nur Yerlitaş, Mustafa Sandal ve Serkan Kaya gibi bir çok ünlü isim yalnız bırakmadı. Gecede Mustafa Sandal'ın önünde duran Aleyna Tilki'yi göstererek yaptığı hareketler ise dikkat çekti.

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