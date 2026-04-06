Mücteba Hamaney operasyon odasında! İran dini lideri ilk kez görüntülendi

İran, dini lider Mücteba Hamaney’i ilk kez askeri operasyon merkezine giderken gösteren bir video yayımladı. Görüntülerde İsrail’deki Dimona nükleer tesisine ait görsel ve koordinatların yer alması dikkat çekti. Uzmanlar, bunun İsrail’e açık bir mesaj olduğunu değerlendirirken, bölgedeki gerilim daha da tırmandı.

İran, ülkenin yeni dini lideri Mücteba Hamaney’i ilk kez askeri operasyon merkezine giderken gösteren bir video yayımladı. Görüntüler, hem liderin uzun süredir kamuoyunda görünmemesiyle ilgili tartışmaların ardından gelmesi hem de içerdiği detaylar nedeniyle uluslararası gündemde geniş yankı uyandırdı.

Operasyon odasında kritik görüntü

İran basınında yer alan görüntülerde, Mücteba Hamaney’in askeri yetkililer eşliğinde operasyon odasına ilerlediği görülüyor. Videoda dikkat çeken en çarpıcı unsur ise odada yer alan büyük bir ekran oldu. Bu ekranda, İsrail’de bulunan Dimona nükleer reaktörüne ait olduğu belirtilen görsel ve koordinat bilgileri yer aldı.

Söz konusu detay, İran’ın İsrail’in nükleer altyapısını doğrudan hedef alabileceği yönündeki mesaj olarak yorumlandı.

"Mesaj" yorumları yapıldı

Uzmanlar, videonun yalnızca bir “görüntü paylaşımı” olmadığını, aynı zamanda psikolojik ve stratejik bir mesaj taşıdığını değerlendiriyor. İsrail’in daha önce İran’daki nükleer tesislere yönelik saldırılar düzenlediği bilinirken, Tahran yönetiminin Dimona’yı işaret etmesi “misilleme sinyali” olarak yorumlandı.

Hamaney ilk kez bu kadar net görüntülendi

Mücteba Hamaney, Mart 2026’da İran’ın yeni dini lideri olarak göreve gelmişti. Ancak savaş sürecinde kamuoyu önünde nadiren görüntülenmesi ve sağlık durumuna ilişkin iddialar dikkat çekmişti. İran yönetiminin bu videoyu yayımlamasının, liderin aktif olarak görev başında olduğu mesajını vermeyi amaçladığı belirtiliyor.

Bölgede gerilim tırmanıyor

ABD, İsrail ve İran arasında devam eden çatışmalar, Orta Doğu’da gerilimi her geçen gün artırıyor. Karşılıklı saldırılar ve tehditler sürerken, tarafların kritik askeri hedefleri açık şekilde işaret etmeye başlaması, olası daha geniş çaplı bir çatışma ihtimalini güçlendiriyor.

