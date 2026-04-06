CHP'li belediye AK Parti'ye geçecek! Seçim tarihi belli oldu

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in hakkındaki birtakım suçlamaların ardından tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından, gözler başkan vekili seçimine çevrildi. Bursa Valiliği seçimin perşembe günü yapılacağını duyurdu. Meclisteki sandalye dağılımına göre belediyenin CHP'den AK Parti'ye geçmesi bekleniyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma, rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, üye olma, rüşvet, mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmesi üzerine görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye başkan vekili seçimi yapılacak.

İçişleri Bakanlığı, Mustafa Bozbey'in geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde başkan vekili seçimi için toplantı 9 Nisan Perşembe günü saat 11.00'de gerçekleştirilecek. Mecliste Cumhur İttifakı'nın (AK Parti, MHP, BBP) 59 üyesi, CHP'nin ise 41 üyesi bulunuyor.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKAN VEKİLİ SEÇİLECEK

Bursa Valiliği ve kaymakamlıklar tarafından meclis üyelerine gönderilen yazıda, toplantının 9 Nisan Perşembe günü saat 11.00’de gerçekleştirileceği belirtildi.

Valilikten meclis üyelerine gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Bursa Valiliği İdare ve Denetim Müdürlüğünün, 05.04.2026 tarihli E-53988792-260.01.01-256294 sayılı ve ‘Başkan Vekili Seçimi’ konulu yazısına istinaden Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı 9 Nisan 2026 Perşembe günü saat 11.00’de Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilecektir."

BELEDİYE CHP'DEN AK PARTİ'YE GEÇECEK

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde Cumhur İttifakı’nın üstünlüğü bulunurken, başkanvekili seçiminin meclis çoğunluğu doğrultusunda şekillenmesi bekleniyor.

Buna göre; 106 üyeli mecliste Cumhur İttifakı’nın (AK Parti, MHP, BBP) toplam 59 üyesi bulunurken, CHP’nin 41 üyesi var. Bu tablo, olası bir seçimde belediye yönetiminin AK Parti’ye geçebileceği ihtimalini güçlendiriyor.