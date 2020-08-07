Motorine zam! Gece yarısından itibaren geçerli olacak

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 16 kuruş zam geldi.

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Motorin grubunda 8 Ağustos Cumartesi gününden geçerli olmak üzere 16 kuruş fiyat artışı gerçekleşecek.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamada, "08/08/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 16 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" denildi.

Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı



08/08/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;



Motorinde 16 KRŞ/LT



pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur. — EPGİS (@trepgis) August 7, 2020

Dolar 7.30'u aşınca zam kaçınılmaz oldu

Türkiye'de 1 aydır akaryakıt fiyatları değişmiyordu. Ancak bu hafta gerçekleşen petrol fiyatlarındaki artış ve dolar kurunu 7.30 TL'nin üzerine çıkması sonucu Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına zam yapılması kaçınılmaz oldu.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.