BIST 3.020
DOLAR 18,10
EURO 18,26
ALTIN 1.021,87
HABER /  EKONOMİ

Motorine yine zam! Dolar kurundaki artış sonrası 20 Ağustos 2022'den itibaren....

Motorine yine zam! Dolar kurundaki artış sonrası 20 Ağustos 2022'den itibaren....

Dolar kurundaki artış ve petrol fiyatlarındaki yükseliş sonrası araç sahiplerine kötü haber. Motorine 20 Ağustos 2022 Cumartesi günü (bu gece yarısı) yine kallavi zam geliyor...

Abone ol

Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından dolar kurundaki artış ve Cenova petrol borsasındaki yükseliş nedeniyle motorine bu gece yarısı yine zam geliyor. Motorinin litre fiyatına bu gece yarısı 1 lira 7 kuruş zam bekleniyor.

Zamlı fiyatlar pompaya yansıyacak. Benzinde ise bu gece fiyat değişimi beklenmiyor. Motorine dün 76 kuruş zam, benzine ise 83 kuruş indirim gelmişti. 

Güncel motorin ve benzin fiyatları

76 kuruşluk zam sonrası ortalama motorin fiyatları; İstanbul'da 24 liraya, Ankara'da 24,11 liraya ve İzmir'de ise 24,12 liraya yükseldi. 
Benzine yapılan 83 kuruşluk indirim sonrası ortalama fiyatlar; İstanbul'da litre fiyatı 20,33 liraya, Ankara'da 20,45 liraya, İzmir'de 20,44 liraya düştü.
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 11,1 TL, Avrupa Yakası'nda 11,35 TL, Ankara'da LPG litre fiyatı 11.37 TL, İzmir'de LPG litre fiyatı 11,04 TL..

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da bu sabah; yoğun sis etkili oldu köprüler görünmez hale geldi
İstanbul'da bu sabah; yoğun sis etkili oldu köprüler görünmez hale geldi
Dünyayı şaşkına uğratıp 8 çocuk birden doğurmuştu... Son hallerini paylaştı
Dünyayı şaşkına uğratıp 8 çocuk birden doğurmuştu... Son hallerini paylaştı
Milyonlar bunu bekliyordu EYT'liler için 3'lü maaş hesabı
Milyonlar bunu bekliyordu EYT'liler için 3'lü maaş hesabı
Austria Wien-Fenerbahçe maçında iki sakatlık yaşandı
Austria Wien-Fenerbahçe maçında iki sakatlık yaşandı
Jorge Jesus: Bu skor hiçbir şeyi garanti etmiyor
Jorge Jesus: Bu skor hiçbir şeyi garanti etmiyor
6 ile yeni milli eğitim müdürü atandı
6 ile yeni milli eğitim müdürü atandı
General ve amirallerin atama kararı Resmi Gazete'de
General ve amirallerin atama kararı Resmi Gazete'de
Bekleyin haber vereceğim demişti altın bedava dolardan daha çok kazandıracak döviz kuru ise...
Bekleyin haber vereceğim demişti altın bedava dolardan daha çok kazandıracak döviz kuru ise...
Polonya Cumhurbaşkanı Duda'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür
Polonya Cumhurbaşkanı Duda'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür
Sivasspor tur şansını zora soktu! Başakşehir son anlarda yakalandı
Sivasspor tur şansını zora soktu! Başakşehir son anlarda yakalandı