Motorine yine zam! Dolar kurundaki artış sonrası 20 Ağustos 2022'den itibaren....

Dolar kurundaki artış ve petrol fiyatlarındaki yükseliş sonrası araç sahiplerine kötü haber. Motorine 20 Ağustos 2022 Cumartesi günü (bu gece yarısı) yine kallavi zam geliyor...

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Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından dolar kurundaki artış ve Cenova petrol borsasındaki yükseliş nedeniyle motorine bu gece yarısı yine zam geliyor. Motorinin litre fiyatına bu gece yarısı 1 lira 7 kuruş zam bekleniyor.

Zamlı fiyatlar pompaya yansıyacak. Benzinde ise bu gece fiyat değişimi beklenmiyor. Motorine dün 76 kuruş zam, benzine ise 83 kuruş indirim gelmişti.

Güncel motorin ve benzin fiyatları

76 kuruşluk zam sonrası ortalama motorin fiyatları; İstanbul'da 24 liraya, Ankara'da 24,11 liraya ve İzmir'de ise 24,12 liraya yükseldi.

Benzine yapılan 83 kuruşluk indirim sonrası ortalama fiyatlar; İstanbul'da litre fiyatı 20,33 liraya, Ankara'da 20,45 liraya, İzmir'de 20,44 liraya düştü.

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 11,1 TL, Avrupa Yakası'nda 11,35 TL, Ankara'da LPG litre fiyatı 11.37 TL, İzmir'de LPG litre fiyatı 11,04 TL..