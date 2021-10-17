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Motorine bir zam daha! Salı gecesinden itibaren 23 kuruş zam geliyor

Motorine bir zam daha! Salı gecesinden itibaren 23 kuruş zam geliyor

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'nın (PÜİS) açıklamasına göre 19 Ekim Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 23 kuruş zam gelmesi bekleniyor...

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Motorin ve benzine 16 Ekim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 41 kuruş zam yapıldı. Bu tarihten itibaren zamlı fiyattan alım yapacak olan vatandaşlar, 15 Ekim akşam saatlerinde akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluşturdu. 16 Ekim’de motorine 41 kuruş, benzine ise 14 kuruş zam gelmesinin ardından, 19 Ekim itibarıyla geçerli olmak üzere bir zam daha yapıldı.

19 Ekim’den itibaren Motorine bir kez daha zam gelecek. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'nın (PÜİS) açıklamasına göre 19 Ekim Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 23 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Benzin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

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