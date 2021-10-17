İranlı casuslardan kan donduran teklif! Ya kocasını bize ver 10 bin dolar al ya da aileni unut!

MİT ve Emniyet, Van'da İranlı eski bir askeri kaçırmaya çalışan 2 İranlı istihbaratçı ile kiraladıkları 6 kişilik çeteyi yakaladı. İranlı ajanların market alışverişinden dönen İranlı eski askerin karısına yaptıkları kan dondurucu teklif ve tehdit ortaya çıktı.

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Milli İstihbarat Teşkilatı ile Emniyet, Van’da ikamet eden İranlı eski asker M.A.’yı İran’a kaçırmak üzere gönderilen ikisi İran ajanı toplam 8 kişiyi suçüstü yakalamıştı. MİT, İranlı istihbarat görevlilerinin M.A.’nın İran’a kaçırılması için “30 bin dolarlık bütçeyle” Van’da bir şebeke oluşturmaya çalıştığını belirlemişti. Şebeke üyelerinin İranlı istihbaratçıların talimatıyla; eski asker M.A.’nın eşi M.E.’ye kaçırma olayına yardım etmesi karşılığında 10 bin ABD doları teklif ettiği belirlendi. Casusluk operasyonunun ayrıntılarını Fatih Çekirge yazdı. İşte yazının ayrıntıları...

Marketten dönerken kadının önünü kesip, ilesiyle tehdit ettiler...

Bir kadın düşünebiliyor musunuz? Bir sabah bakkaldan alışveriş yaparken yanınıza bir kişi yanaşıyor. Ve kendisini devlet görevlisi gibi tanıtıp şöyle diyor: “Size önemli bir teklifimiz var...” Kadın şaşkın... “Nedir o, siz kimsiniz?” Adam biraz kenara çekilerek önce kadının adını söylüyor. Sonra kocasının adını ve ardından İran’daki ailesinin isimlerini sayıyor...

Seni takip ediyorlar, cevabını bekliyorlar

Kadın şok... Ağlamaklı bir ses tonuyla soruyor: “Kimsiniz? Bunları nereden biliyorsunuz...” Ve adam çok kesin bir dille konuşuyor: “Bak M... Ben bir aracıyım. Bilesin ki eğer kocanı teslim edersen, sana 10 bin dolar verecekler. Ama etmezsen İran’daki ailene zarar verecekler...” Kadın oracıkta donup kalıyor... Adam giderken de ekliyor: “Seni takip ediyorlar... Cevabını bir an önce bekliyorlar...”

Eşi akşam eve geliyor. Yüzüne bakamıyor. İçinde fırtınalar... Ne yapsın... Bu kadar aşağılık ve vahşice bir “ahlaksız teklif” olabilir mi? İranlı ajanlar yapıyor bu teklifi. Kadının eşi eski asker. Belli ki bazı bilgilere sahip. O nedenle ısrarla istiyorlar... İranlı ajanlar kadını aylarca izlemiş. Van’da parayla 6 Türk vatandaşı da tutmuşlar. Kadına yanaşması için organize etmişler...

İranlı ajanlar kadını MİT de onları izliyor

Tabii bu arada MİT devreye giriyor. İran’dan iki ajanın geldiği tespit ediliyor. Ve ajanlar İranlı eski askeri izlerken, MİT de onları izliyor... Filmlerdeki gibi... Aylarca sürüyor bu takip... Nasıl bir sabır ve gizlilik gerekiyor, bu da ayrı konu... Bu arada MİT elemanları kadını rahatlatıyorlar. Kadın kocasını teslim edecek gibi yapıyor.

8 aylık takip sonrası mahalle kuşatılıyor ve...

Ve tam 8 ay süren ikili takipten sonra... Önceki gün, MİT ve polis neredeyse bütün mahalleyi bir gölge gibi kuşatıyor. İranlı ajanlar ve organize ettikleri Türk vatandaşları, İranlı eski askeri almaya geliyorlar. Kapıyı çalmalarına kadar izin veriliyor. Zaten evin içinde de MİT bekliyor... Ve operasyon... Kıskıvrak yakalanıyorlar...