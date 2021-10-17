Emekli Emniyet Müdürü ve oğlu trafik kazasında yaşamını yitirdi

ESKİŞEHİR -Ankara karayolunda otomobil ile tırın çarpışması sonucu, otomobilde bulunan eski Kütahya İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik (59) ile oğlu Ahmet Buğra Çevik (18) hayatını kaybetti.

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Eski Kütahya İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik (59) ile oğlu Ahmet Buğra Çevik'in (18) hayatını kaybet kaza, Eskişehir-Ankara karayolu 16’ncı kilometrede gerçekleşti. Cengiz Alav idaresindeki 06 DS 5256 plakalı tır kavşaktan dönüş yapmak üzereyken, emekli Birinci Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Çevik yönetimindeki 06 CKP 294 plakalı otomobille çarpıştı.

Tır sürücüsü gözaltına alındı

Çarpışma sonucu Hasan Çevik ile otomobilin içerisinde bulunan oğlu Ahmet Buğra Çevik hayatını kaybetti. Tırın sürücüsü ise gözaltına alındı.

Baba Hasan Çevik ve oğlu Ahmet Buğra’nın cansız bedenleri olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan Eskişehir İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, kaza alanında incelemelerde bulundu.

Kütahya Valisi başsağlığı diledi

Kazayı haber alan Kütahya Valisi Ali Çelik sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı. Çelik mesajda şu ifadelere yer verdi: “Kütahya’mızda 3 yıl başarıyla Emniyet Müdürlüğü yapan Hasan Çevik ile oğlu Buğra’nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Müdürümüze ve Buğra’ya Allah’tan rahmet; kederli ailesine, bütün emniyet teşkilatına sabır ve baş sağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun.”