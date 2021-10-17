Suudi Arabistan'da açık alanlarla maske zorunluluğu kalkıyor

Suudi Arabistan'da yarından itibaren 2 doz aşı yaptıranlar için tedbirler hafifletilerek açık alanlarda maske zorunluluğu ve mesafe kuralı kaldırılıyor.

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Suudi Arabistan’da koronavirüs (Covid-19) tedbirlerinin gevşetilmesine yönelik adımlar devam ediyor. Söz konusu adımların bir parçası olarak, Mekke’deki Mescid-i Haram ve Medine’deki Mescid-i Nebevi’nin tam kapasiteyle ibadete açılmasına izin verileceği duyuruldu.

Açık havada maske ve mesafe zorunluluğu kaldırılıyor

Suudi Arabistan medyasının İçişleri Bakanlığından bir yetkiliye dayandırdığı haberde ayrıca, önümüzdeki pazar gününden itibaren 2 doz aşı yaptıranlar için tedbirlerin hafifletileceği belirtilerek, açık alanlarda maske zorunluluğunun ve mesafe kuralının kaldırılacağı ifade edildi.

Halk açık yerlerde kapasite sınırlaması da kaldırılıyor

Halka açık yerler, toplu ulaşım, restoranlar, sinemalar ve benzeri diğer alanlarda kapasite sınırlamasının kaldırılması yönünde karar alındığı belirtildi. Sayı sınırlaması olmaksızın düğün salonları ve benzeri yerlerde etkinliklerin yapılabileceği ve bu tür etkinliklere katılım için 2 doz aşı yaptırılması şartının getirileceği kaydedildi.

Salgının gelişimine bağlı olarak kuralların değişebileceği de aktarıldı.