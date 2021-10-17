BIST 1.410
DOLAR 9,26
EURO 10,75
ALTIN 526,39
HABER /  GÜNCEL

Düğünde husumetli akrabalar kavga etti! 1 kişi öldü damat dahil 5 kişi yaralandı

Düğünde husumetli akrabalar kavga etti! 1 kişi öldü damat dahil 5 kişi yaralandı

İZMİR'in Bornova ilçesinde aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan akraba iki aile düğün salonunda karşılaşınca ortalık savaş alanına döndü. Çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, aralarında damadın da bulunduğu 5 kişi yaralandı. Davetlilerin panik ve korku yaşadığı olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Abone ol

Olay, saat 23.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi 7033 sokakta bulunan düğün salonunda meydana geldi. Alican Ö. ile Nursena C. çiftinin düğününe, iddiaya göre damat tarafının husumetli akrabaları arasında çıkan bıçaklı kavga gölge düşürdü. 1 yıl önce köylerinde bulunan bir tarlaya çekilen duvardan dolayı aralarında husumet oluşan akraba Ö. ve D. aileleri düğünün sonlarına doğru tartıştı. Servet Daşdan (23), Uğur D., Nusret D. ve Cevat D. ile Yavuz Ö., Kenan Ö., Alican Ö., Evren Ö., Fuat Y. ve Hasan Ali Y.'nin (30) karıştığı tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

Davetliler panik ve korku içinde kaçıştı

Davetlilerin korku ve panik içerisinde kaçmaya çalıştığı kavga sırasında Servet Daşdan göğsünden, Uğur D., Nusret D., Yavuz Ö., Cevat D. ve damat olduğu belirtilen Alican Ö. ise vücutlarının çeşitli yerlerinden aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı. İhbar üzerine düğün salonuna çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri düğün salonunda güvenliği sağlarken, sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

Durumu ağır olan Servet Daşdan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken, diğer 5 yaralı çevre hastanelere sevk edildi. Servet Daşdan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü ve durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Servet Daşdan'ın ölüm haberine alan yakınları ise hastaneye akın etti. Polis hastane ve çevresinde önlem alırken, savcının incelemesinin ardından Daşdan'ın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bir kişi gözaltına alındı

Polis ekiplerince düğün salonu ve çevresinde inceleme yapıldı. Olayla ilgili Hasan Ali Y., suç aletiyle birlikte gözaltına alınırken, sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Koca paylaştı, bir il daha mavi kategoride!
Bakan Koca paylaştı, bir il daha mavi kategoride!
Suudi Arabistan'da açık alanlarla maske zorunluluğu kalkıyor
Suudi Arabistan'da açık alanlarla maske zorunluluğu kalkıyor
Mustafa Cengiz yönetimi ibra edilmedi
Mustafa Cengiz yönetimi ibra edilmedi
Meksika'da bir hastada Covid-19'un hem Delta hem de Mu mutasyonu tespit edildi
Meksika'da bir hastada Covid-19'un hem Delta hem de Mu mutasyonu tespit edildi
Emmanuel Macron, yüzlerce Cezayirlinin öldürüldüğü katliamın anma töreninde
Emmanuel Macron, yüzlerce Cezayirlinin öldürüldüğü katliamın anma töreninde
Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Nasıl göz yumuyorsun?
Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Nasıl göz yumuyorsun?
Bakan Koca uyardı: Koronavirüse benzeyen enfeksiyonlarda ciddi artış var
Bakan Koca uyardı: Koronavirüse benzeyen enfeksiyonlarda ciddi artış var
11 yıl kaçtıktan sonra yakalandı! "Özgüvenimle çalıştım, bu sahtelik değil"
11 yıl kaçtıktan sonra yakalandı! "Özgüvenimle çalıştım, bu sahtelik değil"
Yeni Malatyaspor maçında Mario Balotelli'den olay hareket
Yeni Malatyaspor maçında Mario Balotelli'den olay hareket
Türkiye 16 Ekim 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 16 Ekim 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu