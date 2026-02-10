BIST 13.869
DOLAR 43,62
EURO 51,97
ALTIN 7.054,59
HABER /  EKONOMİ

Motorin ve LPG zamlanmıştı! Benzine büyük zam var litresi bakın kaç lira olacak

Motorin ve LPG zamlanmıştı! Benzine büyük zam var litresi bakın kaç lira olacak

Petrol fiyatlarındaki değişim pompaya bu kez zam olarak yansıyacak. Daha önce motorin ve LPG fiyatları zam görmüştü. Sıra bu kez benzin fiyatlarında. Perşembe günü itibariyle benzine büyük bir zam geliyor. Benzinin litre fiyatı 57 liranın üstüne çıkacak.

Abone ol

Petrol fiyatlarındaki dalgalanmayla birlikte benzine zam göründü. Uluslararası fiyatlarda belirgin bir düşüş olmaması durumunda 11 Şubat çarşambayı 12 şubat perşembeye bağlayan gece büyük bir zam geliyor. Benzinin litre fiyatına gelecek zam miktarı 1,55 TL olacak. 

Benzinin litresi kaç lira olacak?
Büyük zammın yansıması durumunda benzinin litre fiyatı İstanbul'un Avrupa yakasında 57,02 TL, Anadolu yakasında 56,85 TL olacak. Yüklü zamla birlikte Ankara'da benzinin litre fiyatı 56.39 TL'den 57,94 TL'ye, İzmir'de 56.68 TL'den 58,23 TL'ye çıkacak.

Petrol fiyatları bugün ne kadar?

Motorin ve LPG zamlanmıştı! Benzine büyük zam var litresi bakın kaç lira olacak - Resim: 0

Dün 69,13 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 68,68 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,04 azalışla 68,65 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 64,09 dolardan işlem gördü. Fiyatlardaki kısıtlı düşüşte, ABD-İran ilişkilerinde olası gerilim ve kritik ekonomik veriler öncesinde temkinli seyir etkili oldu.

Güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları şöyle:
İstanbul Avrupa yakası : Benzin litre fiyatı: 55.47 TL, 
Motorin litre fiyatı: 57.74 TL, 
LPG litre fiyatı: 30.09 TL

İstanbul Anadolu yakası: Benzin litre fiyatı: 55.30 TL, 
Motorin litre fiyatı: 57.57 TL, 
LPG litre fiyatı: 29.49 TL

Ankara akaryakıt fiyatları : Benzin litre fiyatı: 56.39 TL
Motorin litre fiyatı: 58.86 TL, 
LPG litre fiyatı: 29.97 TL

İzmir akaryakıt fiyatları: Benzin litre fiyatı: 56.68 TL
Motorin litre fiyatı: 59.13 TL, 
LPG litre fiyatı: 29.89 TL

ÖNCEKİ HABERLER
Kirayı elden ödeyenlere icra şoku! Yargıtay son noktayı koydu
Kirayı elden ödeyenlere icra şoku! Yargıtay son noktayı koydu
Yayalara geçiş önceliği tanımayan 38 sürücüye para cezası kesildi
Yayalara geçiş önceliği tanımayan 38 sürücüye para cezası kesildi
Meral Akşener'den Mesut Özarslan iddiasına yanıt
Meral Akşener'den Mesut Özarslan iddiasına yanıt
Ankara'da cinayet serisi! Annesini kızını öldürüp bagaja koydu karısını vurmaya gitti
Ankara'da cinayet serisi! Annesini kızını öldürüp bagaja koydu karısını vurmaya gitti
Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçına Oğulcan Ülgün'ün hareketi damga vurdu! Taraftar alkışladı
Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçına Oğulcan Ülgün'ün hareketi damga vurdu! Taraftar alkışladı
İstanbul'da Üsküdar Devlet Hastanesi'nde görevli 2 doktor "rüşvet" suçlamasıyla gözaltına alındı
İstanbul'da Üsküdar Devlet Hastanesi'nde görevli 2 doktor "rüşvet" suçlamasıyla gözaltına alındı
ABD'den İran'a 4 şart: Kabul edilmezse vururuz
ABD'den İran'a 4 şart: Kabul edilmezse vururuz
Ahmet Çakar’dan sert Fenerbahçe sözleri! Taraftarlar ayağa kalktı
Ahmet Çakar’dan sert Fenerbahçe sözleri! Taraftarlar ayağa kalktı
Gazze için kritik gelişme! Asker konuşlandıracak ilk ülke belli oldu iddiası
Gazze için kritik gelişme! Asker konuşlandıracak ilk ülke belli oldu iddiası
Özgür Özel'e Mansur Yavaş şoku! 5 belediye başkanı daha istifa edecek
Özgür Özel'e Mansur Yavaş şoku! 5 belediye başkanı daha istifa edecek
Kandilli Rasathanesi'yle ilgili olay iddia! Deprem istasyonu kapatıldı mı?
Kandilli Rasathanesi'yle ilgili olay iddia! Deprem istasyonu kapatıldı mı?
Kara yollarında durum
Kara yollarında durum