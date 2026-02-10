Motorin ve LPG zamlanmıştı! Benzine büyük zam var litresi bakın kaç lira olacak

Petrol fiyatlarındaki değişim pompaya bu kez zam olarak yansıyacak. Daha önce motorin ve LPG fiyatları zam görmüştü. Sıra bu kez benzin fiyatlarında. Perşembe günü itibariyle benzine büyük bir zam geliyor. Benzinin litre fiyatı 57 liranın üstüne çıkacak.

Abone ol

Petrol fiyatlarındaki dalgalanmayla birlikte benzine zam göründü. Uluslararası fiyatlarda belirgin bir düşüş olmaması durumunda 11 Şubat çarşambayı 12 şubat perşembeye bağlayan gece büyük bir zam geliyor. Benzinin litre fiyatına gelecek zam miktarı 1,55 TL olacak.

Benzinin litresi kaç lira olacak?

Büyük zammın yansıması durumunda benzinin litre fiyatı İstanbul'un Avrupa yakasında 57,02 TL, Anadolu yakasında 56,85 TL olacak. Yüklü zamla birlikte Ankara'da benzinin litre fiyatı 56.39 TL'den 57,94 TL'ye, İzmir'de 56.68 TL'den 58,23 TL'ye çıkacak.

Petrol fiyatları bugün ne kadar?

Dün 69,13 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 68,68 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,04 azalışla 68,65 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 64,09 dolardan işlem gördü. Fiyatlardaki kısıtlı düşüşte, ABD-İran ilişkilerinde olası gerilim ve kritik ekonomik veriler öncesinde temkinli seyir etkili oldu.

Güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları şöyle:

İstanbul Avrupa yakası : Benzin litre fiyatı: 55.47 TL,

Motorin litre fiyatı: 57.74 TL,

LPG litre fiyatı: 30.09 TL

İstanbul Anadolu yakası: Benzin litre fiyatı: 55.30 TL,

Motorin litre fiyatı: 57.57 TL,

LPG litre fiyatı: 29.49 TL

Ankara akaryakıt fiyatları : Benzin litre fiyatı: 56.39 TL

Motorin litre fiyatı: 58.86 TL,

LPG litre fiyatı: 29.97 TL

İzmir akaryakıt fiyatları: Benzin litre fiyatı: 56.68 TL

Motorin litre fiyatı: 59.13 TL,

LPG litre fiyatı: 29.89 TL