HABER /  GÜNCEL

Ankara'da cinayet serisi! Annesini kızını öldürüp bagaja koydu karısını vurmaya gitti

ANKARA'dan gelen haber korkunç oldu. Keçiören'de cezaevinden "izinli" çıkan 35 yaşındaki Recep Cengiz, annesi 57 yaşındaki Azize Cengiz ile ilk eşinden olan 8 yaşındaki kızı Azra Cengiz’i birlikte yaşadıkları evde öldürdürdü. Katliama devam eden Recep Cengiz daha sonra aynı mahallede oturan boşanma aşamasındaki eşi 28 yaşındaki Beyzanur Uçan Cengiz’i (28) tabancayla vurup intihar etti.

ANKARA'nın Keçiören ilçesi korkunç bir aile katliamına sahne oldu. Cezaevinden izinli çıkan 35 yaşındaki Recep Cengiz, annesini, kızını ve eşini öldürdü ve intihar etti.  Korkunç olay Keçiören ilçesi Kuşcağız Mahallesi'nde yaşandı. 35 yaşındaki Recep Cengiz ilk olarak 57 yaşındaki annesi Azize Cengiz ile 8 yaşındaki kızı Azra Cengiz'i tabancasıyla vurdu. 

Cesetleri bagaja koyup...
Annesiyle kızının cesetlerini, 35 ASA 769 plakalı otomobilin bagajına koyan Recep Cengiz, daha sonra boşanma aşamasındaki eşi Beyzanur C.'nin ikamet ettiği eve geldi. 

Kargo deyip kapıyı açtırdı
Kargocu kılığında kapıyı çalan Recep Cengiz eşini vurup öldürdü. Recep Cengiz son kurşunu da kendisine sıkıp olay yerinde intihar etti. 

Cenazeler, olay yerindeki çalışmaların ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

