Taner Çağlı tahliye edildi ifadesi olay! Mehmet Akif Ersoy sevgilimle de...

İtirafçı oldu, tahliye edildi

İtirafçı olan ve geçen hafta perşembe günü yurtdışı çıkış yasağı uygulanarak tahliye edilen Çağlı'nın, ifadesinde çok sayıda isim verdiği ve uyuşturucu partilerinin düzenlendiği bazı adresleri anlattığı belirtildi.