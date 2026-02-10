Taner Çağlı tahliye edildi ifadesi olay! Mehmet Akif Ersoy sevgilimle de...
Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan sosyal medya fenomeni Taner Çağlı itirafçı oldu ve tahliye edildi. Çağlı'nın ifadesinde yer alan, tutuklu eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile ilgili iddialar dikkat çekti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın medyaya yönelik yürüttüğü "uyuşturucu" soruşturması kapsamında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak" suçlamasıyla tutuklanan Taner Çağlı hakkında yeni bir gelişme yaşandı.
İtirafçı oldu, tahliye edildi
İtirafçı olan ve geçen hafta perşembe günü yurtdışı çıkış yasağı uygulanarak tahliye edilen Çağlı'nın, ifadesinde çok sayıda isim verdiği ve uyuşturucu partilerinin düzenlendiği bazı adresleri anlattığı belirtildi.
"İstanbul'dan uyuşturucu getiriyordu"
Gazeteci Seyhan Avşar'ın haberine göre Taner Çağlı, aynı soruşturma kapsamında tutuklanan gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında da çeşitli itiraflarda bulundu. Çağlı, ifadesinde, "Mehmet Akif tekneye uyuşturucuyu İstanbul'dan getiriyordu. Uyuşturucuyu uçaktan geçirdiğini, aranmadığını söylüyordu" dedi.
Taner Çağlı'nın ifadesinde yer alan bir diğer bölümde ise sosyal ortamlara ilişkin iddialar dikkat çekti.