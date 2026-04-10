Milyonları ilgilendiriyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Yeniden bakın

AK Parti MKYK’da milyonları ilgilendiren hobi bahçeleri ve trafik cezaları masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 milyon kişiyi yakından ilgilendiren düzenleme için yeniden çalışma talimatı verirken, trafik cezalarında da vatandaşı mağdur etmeyecek yeni bir düzenleme hazırlanacağı bildirildi.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında, Türkiye genelinde milyonlarca kişiyi ilgilendiren iki önemli başlık gündeme geldi: hobi bahçelerine yönelik düzenleme ve trafik cezaları.

Yaklaşık 7 milyon kişiyi ilgilendirdiği belirtilen hobi bahçeleriyle ilgili mevcut düzenleme üzerinde kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Ankara Milletvekili Osman Gökçek, düzenleme kapsamında yıkılması gündeme gelebilecek yapıların siyasi ve toplumsal sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi

Toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sürece ilişkin görüşleri dinledi. Erdoğan’ın, ortaya çıkan hassasiyetler doğrultusunda düzenlemenin yeniden ele alınması için ilgili bakanlara çalışma yapılması talimatı verdiği öğrenildi.

Bir diğer konu trafik cezaları

Hobi bahçeleri konusunun yanı sıra trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeler de MKYK gündemindeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuda yapılacak çalışmalarda vatandaşın mağdur edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Şamil Tayyar duyurdu: Yeni hazırlık yapılacak

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in bir araya gelerek yeni bir hazırlık yapacağını ifade etti.

Tayyar ayrıca, yeni Trafik Kanunu kapsamında öngörülen ağır cezalar ve uygulamalarla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı’nın da ayrı bir çalışma yürüteceğini belirtti. Bu kapsamda hem hobi bahçeleri hem de trafik düzenlemelerine ilişkin yeni adımların önümüzdeki süreçte netleşmesi bekleniyor.

