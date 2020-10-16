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Milli Savunma Bakanlığı: 107 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı son bir ayda yurt içinde 46, yurt dışında 61 olmak üzere toplam 107 teröristin ayrıca Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB tarafından yapılan açıklamada "Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi." dedi.

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı "İcra edilen operasyonlar neticesinde son bir ayda yurt içinde 46, yurt dışında 61 olmak üzere toplam 107 terörist etkisiz hale getirildi." açıklaması yaptı.

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