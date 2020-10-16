Milli Savunma Bakanlığı: 107 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB tarafından yapılan açıklamada "Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi." dedi.

Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi. #MSB #TSK pic.twitter.com/fS99DxTm3D

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı "İcra edilen operasyonlar neticesinde son bir ayda yurt içinde 46, yurt dışında 61 olmak üzere toplam 107 terörist etkisiz hale getirildi." açıklaması yaptı.