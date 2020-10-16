Milli Savunma Bakanlığı: 107 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı son bir ayda yurt içinde 46, yurt dışında 61 olmak üzere toplam 107 teröristin ayrıca Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB tarafından yapılan açıklamada "Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi." dedi.
Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/fS99DxTm3D— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 16, 2020
Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı "İcra edilen operasyonlar neticesinde son bir ayda yurt içinde 46, yurt dışında 61 olmak üzere toplam 107 terörist etkisiz hale getirildi." açıklaması yaptı.