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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu: Türkiye'de ilk defa uygulanacak 4 buçuk milyon öğrenci katılacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu: Türkiye'de ilk defa uygulanacak 4 buçuk milyon öğrenci katılacak

MEB'den yeni uygulama! Bakan Mahmut Özer yaptığı son dakika açıklamada Türkiye'de ilk defa 7, 8, 11 ve 12'nci sınıflarda, öğrenme kayıtlarını tespit etmeye yönelik bir kazanım değerlendirme uygulaması başlatılacağını bildirdi. Bu uygulamaya 4 buçuk milyon öğrenci katılacak.

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Milli Eğitim Bakanı Özer, "Yarın ve 27 Ekim'de ilk defa Türkiye'de 7, 8, 11 ve 12'nci sınıflarda, Türkçe, Matematik ve Fen Bilimlerinde öğrenme kayıtlarını tespit etmeye yönelik bir kazanım değerlendirme uygulaması başlatıyoruz. Bu uygulamaya yaklaşık 4 buçuk milyon öğrencimiz katılacak." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar gelecek...

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