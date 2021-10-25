BIST 1.484
DOLAR 9,74
EURO 11,33
ALTIN 563,60
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

15 yaşındaki çocuk savcılıkta itiraf etti: 700 TL karşılığında

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
15 yaşındaki çocuk savcılıkta itiraf etti: 700 TL karşılığında

ANTALYA'da polise, Barış Dinekli'yi (19) bıçakla öldürdüğünü söyleyen E.H. (15), savcılıktaki ifadesinde ise cinayeti arkadaşı S.C.K.'nin işlediğini, tehdit edildiğini, 700 TL karşılığında suçu kendisinin üstlenmesini istediğini öne sürdü. E.H. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Abone ol

Olay, 17 Ekim saat 01.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi'nde meydana geldi. 'Sero' lakaplı S.C.K., iddiaya göre arkadaşı E.H.'ye Barış Dinekli adlı kişiyi öldüreceğini, işleyeceği bu cinayeti para karşılığı üstlenmesini istediğini söyledi.

S.C.K, N.K.'nin evinde kalan Barış Dinekli'nin bulunduğu evine gitti. S.C.K., kapıyı açan Dinekli'nin göğsüne bıçağı saplayarak öldürdü. Ardından bıçağı E.H.'ye veren S.C.K., suçu üstlenmesini istedi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polislere ve götürüldüğü polis merkezinde cinayeti kendisinin işlediğini söyleyen E.H., savcılıktaki ifadesinde ise cinayeti para karşılığı üstlendiğini söyledi.

"Paraya ihtiyacım vardı teklifi kabul ettim"

S.C.K.'nın 700 TL karşılığında kendisinden cinayeti üstlenmesini istediğini öne süren E.H., “Benim de paraya ihtiyacım vardı. Teklifi kabul ettim. Barış Dinekli kapıyı açar açmaz 'Sero' yanında getirdiği bıçağı, Barış'ın göğsüne vurdu. Daha sonra bıçağı bana verdi. Bu sırada ev sahibi N.K. evde yoktu. Ben o an korktum ve cinayeti üstlenmek istemedim. Ancak 'Sero' beni tehdit ederek, 'Eğer benim ismimi polise verirsen seni de öldürürüm' dedi. Bu nedenle polise 'Sero'nun adını vermedim. Cinayeti ben işlemedim. Suçsuzum" dedi.

"Maktul 1.80 müvekkilim 1.50 boyunda"

E.H.'nin avukatı Erman Yüksel Keskin, cinayeti müvekkilinin işlemesinin mümkün olmadığını belirterek, “Öncelikle maktul 1.80 boyunda ve 75-80 kilo ağırlığında. Müdafisi olduğum E.H. ise 1.50 boylarında ve 35 kilo. Sıska ve tıfıl bir çocuk. Bu cinayeti işlemesi fiziken mümkün değil. Yanında cinayet işleyen birinin 'Seni öldüreceğim' tehditlerinden korkması da doğaldır. Ayrıca, müvekkilimin maktul Barış ile hiçbir husumeti yoktur. Yargılamada gerçeğin ortaya çıkacağına inanıyorum" diye konuştu.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanan E.H. hakkında iddianame hazırlandıktan sonra mahkeme süreci başlayacak.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Berdan Mardini dolar yağmuruna tutuldu: Kurdan haberiniz yok herhalde?
Foto Galeri Berdan Mardini dolar yağmuruna tutuldu: Kurdan haberiniz yok herhalde? Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Kars'ta televizyonun içinden çıkanlar görenleri şaşkına çevirdi
Kars'ta televizyonun içinden çıkanlar görenleri şaşkına çevirdi
İslam Memiş uyardı! Ben olsam bu fiyattan altın almam gram altın fiyatı düşecek
İslam Memiş uyardı! Ben olsam bu fiyattan altın almam gram altın fiyatı düşecek
28 Ekim'de okullar yarım gün mü perşembe günü öğleden sonra okul tatil mi?
28 Ekim'de okullar yarım gün mü perşembe günü öğleden sonra okul tatil mi?
Onlarca kişiyi öldürdü! Rusya'da koronavirüsün Delta Plus mutasyonu görüntülendi
Onlarca kişiyi öldürdü! Rusya'da koronavirüsün Delta Plus mutasyonu görüntülendi
Dünya'nın dönüşü yavaşladı! Bilim insanları acil koduyla çağrıldı
Dünya'nın dönüşü yavaşladı! Bilim insanları acil koduyla çağrıldı
Gazprom, Türkiye'ye ihraç edecekleri doğalgaz miktarını açıkladı
Gazprom, Türkiye'ye ihraç edecekleri doğalgaz miktarını açıkladı
ABD'de dehşet! Bir kişi kedisi bahçesine giren komşusunu vurdu
ABD'de dehşet! Bir kişi kedisi bahçesine giren komşusunu vurdu
Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü FETÖ üyesi 7 kişi yakalandı
Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü FETÖ üyesi 7 kişi yakalandı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan açılışa davet: Evlerden bayraklarınızı alın gelin
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan açılışa davet: Evlerden bayraklarınızı alın gelin
Yapı Kredi faiz oranları 2021 tüketici faiz oranları yeni tablo
Yapı Kredi faiz oranları 2021 tüketici faiz oranları yeni tablo