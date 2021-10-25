Gazprom, Türkiye'ye ihraç edecekleri doğalgaz miktarını açıkladı

Rus doğalgaz devi Gazprom, Türkiye'ye 2021 yılında ihraç edecekleri doğalgaz miktarının 25 milyar metreküp olmasını bekliyor.

Abone ol

Gazprom, Avrupa ve Türkiye’ye 183 milyar metreküplük doğalgaz ihraç etme beklentilerini koruduklarını belirtti.

2021’de ihraç edilen doğalgazın ortalama fiyatının şimdiye kadar bin metreküp başına 270 dolar olduğu belirtilirken 2022 yılında Avrupa ve Türkiye’ye ihraç edilecek doğalgaz miktarının hava koşullarına bağlı olduğu vurgulandı.

Türkiye’ye doğalgaz ihracatının 2021 sonunda 24-25 milyar metrekübe ulaşmasını beklediklerini belirten Gazprom, bu seneki likit doğalgaz satışlarının 8 milyon tonu geçmesini beklediklerini ifade etti.

'Türkiye’nin doğalgaz talebi bu yıl 60 milyar metreküp olacak'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Gastech Konferansı’nda Türkiye’nin doğalgaz talebinin bu yıl çok yüksek olacağını, Gazprom ve diğer likit doğalgaz şirketleriyle yeni kontratların görüşüldüğünü söylemişti.

Türkiye’nin doğalgaz talebinin bu yıl 60 milyar metreküp civarında olacağını belirten Bayraktar, yükselen doğalgaz fiyatlarının zorlayıcı olacağını belirtmişti. Gazprom’dan yapılan açıklamada bu yılın başından itibaren Türkiye’ye yapılan doğalgaz ihracatının 20.3 milyar metreküpe ulaştığı bildirilmişti. Şirket Türkiye’ye söz konusu dönem için rekor oranda doğalgaz tedarik ettiğini bildirdi Gazprom Türkiye’ye 2020’de aynı dönemde 8 milyar metreküp tedarik etmişti.

Azerbaycan Türkiye’ye doğalgaz ihracatını artırıyor

Azerbaycan Enerji Bakanı Parviz Şahbazov, Moskova’da düzenlenen Rus Enerji Haftası’nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, halen yıllık 6 milyar metreküp olan Türkiye’ye doğalgaz ihracatının, 2023'te yıllık 3.5 milyar metreküp artırılması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Azerbaycan, Avrupa ve Türkiye’ye doğalgaz ihracatının 2022 yılında, 10 milyar metreküpü Avrupa'ya olmak üzere, 16 milyar metreküp olmasını bekliyor. Azerbaycan bu yıl şimdiye dek 5.8 milyar metreküp doğalgaz ihraç etti.