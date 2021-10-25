BIST 1.486
DOLAR 9,75
EURO 11,34
ALTIN 564,70
HABER /  EKONOMİ
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Gazprom, Türkiye'ye ihraç edecekleri doğalgaz miktarını açıkladı

Gazprom, Türkiye'ye ihraç edecekleri doğalgaz miktarını açıkladı

Rus doğalgaz devi Gazprom, Türkiye'ye 2021 yılında ihraç edecekleri doğalgaz miktarının 25 milyar metreküp olmasını bekliyor.

Abone ol

Gazprom, Avrupa ve Türkiye’ye 183 milyar metreküplük doğalgaz ihraç etme beklentilerini koruduklarını belirtti.

2021’de ihraç edilen doğalgazın ortalama fiyatının şimdiye kadar bin metreküp başına 270 dolar olduğu belirtilirken 2022 yılında Avrupa ve Türkiye’ye ihraç edilecek doğalgaz miktarının hava koşullarına bağlı olduğu vurgulandı.

Türkiye’ye doğalgaz ihracatının 2021 sonunda 24-25 milyar metrekübe ulaşmasını beklediklerini belirten Gazprom, bu seneki likit doğalgaz satışlarının 8 milyon tonu geçmesini beklediklerini ifade etti.

'Türkiye’nin doğalgaz talebi bu yıl 60 milyar metreküp olacak'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Gastech Konferansı’nda Türkiye’nin doğalgaz talebinin bu yıl çok yüksek olacağını, Gazprom ve diğer likit doğalgaz şirketleriyle yeni kontratların görüşüldüğünü söylemişti.

Türkiye’nin doğalgaz talebinin bu yıl 60 milyar metreküp civarında olacağını belirten Bayraktar, yükselen doğalgaz fiyatlarının zorlayıcı olacağını belirtmişti. Gazprom’dan yapılan açıklamada bu yılın başından itibaren Türkiye’ye yapılan doğalgaz ihracatının 20.3 milyar metreküpe ulaştığı bildirilmişti. Şirket Türkiye’ye söz konusu dönem için rekor oranda doğalgaz tedarik ettiğini bildirdi Gazprom Türkiye’ye 2020’de aynı dönemde 8 milyar metreküp tedarik etmişti.

Azerbaycan Türkiye’ye doğalgaz ihracatını artırıyor

Azerbaycan Enerji Bakanı Parviz Şahbazov, Moskova’da düzenlenen Rus Enerji Haftası’nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, halen yıllık 6 milyar metreküp olan Türkiye’ye doğalgaz ihracatının, 2023'te yıllık 3.5 milyar metreküp artırılması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Azerbaycan, Avrupa ve Türkiye’ye doğalgaz ihracatının 2022 yılında, 10 milyar metreküpü Avrupa'ya olmak üzere, 16 milyar metreküp olmasını bekliyor. Azerbaycan bu yıl şimdiye dek 5.8 milyar metreküp doğalgaz ihraç etti.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD'de dehşet! Bir kişi kedisi bahçesine giren komşusunu vurdu
ABD'de dehşet! Bir kişi kedisi bahçesine giren komşusunu vurdu
Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü FETÖ üyesi 7 kişi yakalandı
Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü FETÖ üyesi 7 kişi yakalandı
Yapı Kredi faiz oranları 2021 tüketici faiz oranları yeni tablo
Yapı Kredi faiz oranları 2021 tüketici faiz oranları yeni tablo
TÜİK açıkladı sebze ve tahıl üretimi azalacak
TÜİK açıkladı sebze ve tahıl üretimi azalacak
Garanti Bankası kredi faiz oranları konut kredisi yeni faiz oranları 2021
Garanti Bankası kredi faiz oranları konut kredisi yeni faiz oranları 2021
Ehliyet sınavındaki bu kopya düzeneği pes dedirtti!
Ehliyet sınavındaki bu kopya düzeneği pes dedirtti!
Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
TEB Bankası kredi faiz oranları 2021 ihtiyaç kredisi son faiz oranları
TEB Bankası kredi faiz oranları 2021 ihtiyaç kredisi son faiz oranları
Vatandaşın sağlığı risk altında! 3 günlük seferberlik başlıyor
Vatandaşın sağlığı risk altında! 3 günlük seferberlik başlıyor
Bebek Parkı'nın kaçırılan köpekleri Nacho ve Bella geri getirildi
Bebek Parkı'nın kaçırılan köpekleri Nacho ve Bella geri getirildi