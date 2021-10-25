Berdan Mardini dolar yağmuruna tutuldu: Kurdan haberiniz yok herhalde?
Berdan Mardini'nin sahne aldığı düğünde dolarlar hava uçuştu. Şaşkınlığını gizleyemeyen şarkıcı, "Arkadaşlar doların kurundan haberiniz yok herhalde. Allah daha çok versin de biraz fazla dolar atılmadı mı sanki?" dedi
Sahnelerin başarılı ismi Berdan Mardini, önceki akşam Raffles Otel’de sahne aldı. Fidan-Berat Ölmez çiftinin düğününde sahne alan Mardini, söylediği şarkılarla dinleyenleri mest etti. Sahne aldığı süre boyunca dolarların havadan eksik olmadığı törende sık sık başından aşağı dolarlar atılan Berdan Mardini, bu durum karşısında şaşkınlığını gizleyemezken, “Arkadaşlar Dolar’ın kurundan haberiniz yok her halde. Allah daha çok versin de biraz fazla dolar atılmadı mı sanki” diyerek gülümsemesi üzerine davetliler kahkaha attı.
Ünlü şarkıcı Berdan Mardini, önceki akşam bir otelde gerçekleşen düğünde sahne aldı.
Şarkıcı, art arda türkülerini okurken birden havaya dolarlar atılmaya başladı.
Sahne aldığı süre boyunca dolarların havadan eksik olmadığı düğünde sık sık başından aşağı dolarlar atılan Berdan Mardini, bu durum karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.