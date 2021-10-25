Berdan Mardini dolar yağmuruna tutuldu: Kurdan haberiniz yok herhalde?

Sahnelerin başarılı ismi Berdan Mardini, önceki akşam Raffles Otel’de sahne aldı. Fidan-Berat Ölmez çiftinin düğününde sahne alan Mardini, söylediği şarkılarla dinleyenleri mest etti. Sahne aldığı süre boyunca dolarların havadan eksik olmadığı törende sık sık başından aşağı dolarlar atılan Berdan Mardini, bu durum karşısında şaşkınlığını gizleyemezken, “Arkadaşlar Dolar’ın kurundan haberiniz yok her halde. Allah daha çok versin de biraz fazla dolar atılmadı mı sanki” diyerek gülümsemesi üzerine davetliler kahkaha attı.