Dünya'nın dönüşü yavaşladı! Bilim insanları acil koduyla çağrıldı

Dünyanın hareketleri bilim insanları tarafından anbean takip ediliyor. Geçtiğimiz sene dönüşünde hızlanma meydana gelen Dünya'nın dönüş hızı, yeniden eski seviyeye gelmişti.

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Son yapılan tespitler, Dünya'nın yeniden yavaşladığını gösterdi. Hemen göreve çağrılan bilim insanları, bunun nedenini belirleyemedi.

Yaklaşık 4 salise etkileyecek

Dünya'nın dönüşündeki yavaşlamayla birlikte doğal olarak günler kısalacak. Bu kısalmanın şimdilik 4 salise şeklinde olması bekleniyor. Fakat Dünya'nın daha da yavaşlaması durumunda bu sürenin uzayabileceği belirtiliyor.

En son düzenleme 2016 yılında yapıldı

Dünyanın dönmesinde zaman zaman meydana gelen yavaşlamalar, genelde okyanusları etkiliyordu. Bu seferki yavaşlama ise zamanı doğrudan etkiledi. En son 2016 yılında yapılan düzenleme kapsamında 1 saniyelik ekleme yapılmıştı. Şimdi ise tam tersi olarak 4 salise eksilecek.