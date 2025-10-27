BIST 10.916
DOLAR 41,96
EURO 48,91
ALTIN 5.462,22
HABER /  POLİTİKA

MHP'li Özdemir'den yabancı dijital medya platformlarından alınan vergilerin artırılmasına yönelik kanun teklifi

MHP'li Özdemir'den yabancı dijital medya platformlarından alınan vergilerin artırılmasına yönelik kanun teklifi

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, yabancı dijital medya platformlarından alınan vergilerin artırılmasına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığına sundu.

Abone ol

Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin gerekçesinde, Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı menşeli firmalara uygulanan vergi oranının yüzde 12,5'e çıkarılmasının, yerli firmalar için ise mevcut uygulamanın sürdürülmesinin hakkaniyetli bir yaklaşım olacağı belirtildi.

Gerekçede, bunun, Türk firmalarının pazar içerisindeki etkinliğini artıracağı, yeni girişimlere de teşvik sağlayacağı vurgulandı.

Teklif ile Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin, "verginin konusu"nu içeren ilgili maddesinde değişiklik öngörülüyor.

Buna göre, sesli, görsel veya dijital herhangi bir içeriğin (bilgisayar programları, program sağlayıcı ya da uygulamalar, müzik, video, oyunlar, oyun içi uygulamalar ve benzerleri dahil) dijital ortamda satışı ile bu içeriklerin dijital ortamda dinlenmesine, izlenmesine, oynatılmasına, elektronik cihazlara kaydedilmesine veya bu cihazlarda kullanılmasına yönelik dijital ortamda sunulan hizmetlerden vergi alınacak.

Yabancı menşeli dijital medya platformları için dijital hizmet vergisi oranı yüzde 12,5, yerli dijital medya platformları için dijital hizmet vergisi oranı yüzde 7,5 olacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Konya merkezli FETÖ operasyonunda 20 şüpheli yakalandı
Konya merkezli FETÖ operasyonunda 20 şüpheli yakalandı
Ege Denizi'nde deprem! AFAD depremin büyüklüğünü açıkladı
Ege Denizi'nde deprem! AFAD depremin büyüklüğünü açıkladı
THY'nin ailelere yönelik indirimli biletlerinden yüz binlerce vatandaş yararlandı
THY'nin ailelere yönelik indirimli biletlerinden yüz binlerce vatandaş yararlandı
TÜİK açıkladı: Yeni işsizlik rakamları belli oldu
TÜİK açıkladı: Yeni işsizlik rakamları belli oldu
Mersin'de deprem
Mersin'de deprem
Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davasının 3. duruşması başladı
Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davasının 3. duruşması başladı
Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliğine seçilen AK Parti'li Akın göreve başladı
Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliğine seçilen AK Parti'li Akın göreve başladı
ABD'li senatör Scott, Venezuale lideri Maduro'ya gün biçti
ABD'li senatör Scott, Venezuale lideri Maduro'ya gün biçti
Yola çıkacaklar dikkat! Fırtına geliyor, birçok sefer iptal edildi
Yola çıkacaklar dikkat! Fırtına geliyor, birçok sefer iptal edildi
Duyanlar inanamadı! Ördek avında oğlunu öldürdü
Duyanlar inanamadı! Ördek avında oğlunu öldürdü
Kar payı geliri olup vergi vermeyenler birer birer tespit edildi! Bakan Mehmet Şimşek'ten açıklama
Kar payı geliri olup vergi vermeyenler birer birer tespit edildi! Bakan Mehmet Şimşek'ten açıklama
Peskov: Ukraynalılar müzakere sürecini istemiyor
Peskov: Ukraynalılar müzakere sürecini istemiyor