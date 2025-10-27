BIST 10.916
DOLAR 41,96
EURO 48,91
ALTIN 5.462,22
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Konya merkezli FETÖ operasyonunda 20 şüpheli yakalandı

Konya merkezli FETÖ operasyonunda 20 şüpheli yakalandı

Konya merkezli 9 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Abone ol

Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ üyelerine yönelik soruşturmaları kapsamında terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki askeri mahrem yapılanmasında görev aldıkları tespit edilen 25 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Harekete geçen Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konya, Ankara, Kırıkkale, İzmir, Manisa, İstanbul, Kocaeli, Erzurum ve Karaman'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, 20 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Adreslerinde bulunamayan 5 zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
THY'nin ailelere yönelik indirimli biletlerinden yüz binlerce vatandaş yararlandı
THY'nin ailelere yönelik indirimli biletlerinden yüz binlerce vatandaş yararlandı
TÜİK açıkladı: Yeni işsizlik rakamları belli oldu
TÜİK açıkladı: Yeni işsizlik rakamları belli oldu
Mersin'de deprem
Mersin'de deprem
Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davasının 3. duruşması başladı
Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davasının 3. duruşması başladı
Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliğine seçilen AK Parti'li Akın göreve başladı
Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliğine seçilen AK Parti'li Akın göreve başladı
ABD'li senatör Scott, Venezuale lideri Maduro'ya gün biçti
ABD'li senatör Scott, Venezuale lideri Maduro'ya gün biçti
Yola çıkacaklar dikkat! Fırtına geliyor, birçok sefer iptal edildi
Yola çıkacaklar dikkat! Fırtına geliyor, birçok sefer iptal edildi
Duyanlar inanamadı! Ördek avında oğlunu öldürdü
Duyanlar inanamadı! Ördek avında oğlunu öldürdü
Kar payı geliri olup vergi vermeyenler birer birer tespit edildi! Bakan Mehmet Şimşek'ten açıklama
Kar payı geliri olup vergi vermeyenler birer birer tespit edildi! Bakan Mehmet Şimşek'ten açıklama
Peskov: Ukraynalılar müzakere sürecini istemiyor
Peskov: Ukraynalılar müzakere sürecini istemiyor
Ahmet Çakar'dan kırmızı kart tepkisi: Yaptığı hakemlik filan değil
Ahmet Çakar'dan kırmızı kart tepkisi: Yaptığı hakemlik filan değil
Dolar ve Euro haftaya böyle başladı! Alış-satış rakamları
Dolar ve Euro haftaya böyle başladı! Alış-satış rakamları