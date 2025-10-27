BIST 10.942
Yola çıkacaklar dikkat! Fırtına geliyor, birçok sefer iptal edildi

Marmara ve Kuzey Ege'de beklenen fırtına nedeniyle birçok feribot seferi iptal edildi.

Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına bekleniyor. Fırtına nedeniyle her iki bölgede birçok feribot seferi iptal edildi. BUDO'dan yapılan açıklamada, Marmara Denizi'nde etkili olması beklenen şiddetli rüzgar ve dalga boyunun sefer güvenliğini olumsuz etkileyeceği belirtildi.

İDO da bazı seferlerini iptal ettiğini açıkladı.

Marmara Denizi'nde iptal edilen seferler şöyle:


- 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

- 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

- 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

- 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

- 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

- 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

- 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

- 12.55 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

İptal edilen İDO seferleri:

- Saat 07.45 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy

- 08.30 Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy

- 09.05 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa

- 11.30 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma

Marmara'nın yanı sıra Kuzey Ege'de de fırtına beklentisi var. Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılacak seferler iptal edildi.

BOZCAADA VE GÖKÇEADA'YA SEFERLER DE İPTAL

Kuzey Ege'de beklenen fırtına nedeniyle bu bölgede de bazı seferlerin iptaline karar verildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle bugün yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında, bugün yapılması planlanan Geyikli'den saat 11.00 ve 15.00, Bozcaada'dan saat 10.00 ve 14.00 seferleri iptal edildi.

Kabatepe-Gökçeada hattındaysa Kabatepe'den saat 13.00, 17.00, Gökçeada'dan saat 11.00, 15.00 seferleri yapılamayacak.

