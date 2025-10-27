BIST 10.942
Peskov: Ukraynalılar müzakere sürecini istemiyor

Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD’nin yeni yaptırımlarının iki ülke ilişkilerini olumsuz etkilediğini belirterek, “Bu, dostça olmayan adım” dedi. Peskov, Ukraynalıların müzakere sürecini istemediğini ve AB’nin “savaş histerisi” içinde olduğunu söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rossiya-1 televizyon kanalına verdiği röportajda, Rusya ile ABD arasındaki ilişkiler, yeni yaptırım kararları ve Ukrayna krizinin çözüm sürecine dair değerlendirmelerde bulundu.

ABD’nin Rusya’ya yönelik son yaptırım kararlarını değerlendiren Peskov, söz konusu adımların iki ülke arasındaki ilişkileri olumsuz etkilediğini belirtti.

“Bu, dostça olmayan adım. Bu eylemler, ikili ilişkilerin yeniden canlandırılması ihtimalini gerçekten zedeledi. Ancak bu, hedeflerden vazgeçmemiz gerektiği anlamına gelmiyor. Bizim için faydalı olanı yapmamız lazım.” ifadelerini kullandı.

Rusya’nın kendi ulusal çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini vurgulayan Peskov, “ABD Başkanı Donald Trump'ın dile getirdiği nüanslara rağmen çıkarlarımıza odaklanmalıyız. Çıkarımız, ABD dahil tüm ülkelerle iyi ilişkiler kurmaktır.” dedi.

“UKRAYNALILAR MÜZAKERE SÜRECİNİ İSTEMİYOR”

Peskov, Ukrayna krizine ilişkin sürecin ilerlemediğini belirterek, “Ukraynalılar, müzakere sürecini istemiyor. Avrupalılar, onları buna itiyor. Avrupa Birliği'nin (AB) savaş histerisi içinde olduğunu görüyoruz. Bu da duraklamanın nedeni.” ifadelerini kullandı.

Sözcü, Batı ülkelerinde dondurulan Rus varlıklarına el konulması yönündeki girişimlere de değindi. Peskov, bu girişimlere karşı tüm yasal araçların kullanılacağını belirtti.

ABD’DEN YENİ YAPTIRIM KARARI

ABD Hazine Bakanlığı, 23 Ekim’de Rusya’nın önde gelen iki enerji şirketi Rosneft ve Lukoil ile bağlı iştiraklerini yaptırım listesine eklemişti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu kararın, Rusya’nın Ukrayna’daki savaşı sonlandırmak için barış sürecine yeterli bağlılık göstermemesi nedeniyle alındığı bildirilmişti.

