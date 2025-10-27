BIST 10.916
THY'nin ailelere yönelik indirimli biletlerinden yüz binlerce vatandaş yararlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile Yılı'nda üç kişi ve üzeri ailelerin, THY'nin yurt içi hatlarında yüzde 15 indirimli uçtuğunu, bu kapsamda 2025'in ilk 9 ayında 662 bin 499 vatandaşın indirimden faydalandığını bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, THY'nin avantajlı biletleriyle, ailelerin gökyüzünde de birlikte olduğu belirtildi.

Aile Yılı'nda üç kişi ve üzeri ailelerin, THY'nin yurt içi hatlarında yüzde 15 indirimli uçtuğu aktarılarak, 2025'in ilk 9 ayında THY indiriminden 662 bin 499 vatandaşın faydalandığı kaydedildi.

