BIST 10.942
DOLAR 41,98
EURO 48,89
ALTIN 5.511,65
HABER /  GÜNCEL

Duyanlar inanamadı! Ördek avında oğlunu öldürdü

Duyanlar inanamadı! Ördek avında oğlunu öldürdü

Erzurum Oltu'dan Kars'ın Selim ilçesine ava gelen 53 yaşındaki Muzaffer K., Tozluca köyü yakınlarında ördek avlarken tabancasından çıkan kurşunla kazara 16 yaşındaki oğlu Muhammet Ali K.'yi vurdu. Muzaffer K. jandarma tarafından gözaltına alındı, olayda kullanılan silaha el konuldu...

Abone ol

Erzurum'dan Kars'a avlanmak için gelen baba ördek avlarken kazara oğlunu öldürdü. Oltu ilçesinden Kars'ın Selim ilçesine gelen 5 kişi, Tozluca köyü yakınlarında ördek avlamaya başladı.

GÖĞSÜNDEN YARALANDI

Burada ördek avlayan baba Muzaffer K, (53) kazara oğlu 16 yaşındaki Muhammet Ali K'yi vurdu. Göğsünden yaralanan Muhammet Ali K, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Selim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Muhammet Ali K, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Baba Muzaffer K, jandarma ekiplerince gözaltına alınarak silahına da el konuldu.

Muhammet Ali K'nin cenazesi otopsi için Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Şener Üşümezsoy'dan dikkat çeken uyarı! "Asıl risk o bölgede" diyerek uyardı
Şener Üşümezsoy'dan dikkat çeken uyarı! "Asıl risk o bölgede" diyerek uyardı
Kar payı geliri olup vergi vermeyenler birer birer tespit edildi! Bakan Mehmet Şimşek'ten açıklama
Kar payı geliri olup vergi vermeyenler birer birer tespit edildi! Bakan Mehmet Şimşek'ten açıklama
Peskov: Ukraynalılar müzakere sürecini istemiyor
Peskov: Ukraynalılar müzakere sürecini istemiyor
Ahmet Çakar'dan kırmızı kart tepkisi: Yaptığı hakemlik filan değil
Ahmet Çakar'dan kırmızı kart tepkisi: Yaptığı hakemlik filan değil
Dolar ve Euro haftaya böyle başladı! Alış-satış rakamları
Dolar ve Euro haftaya böyle başladı! Alış-satış rakamları
İsrail'in büyük hayali suya düştü! Trump duyurdu: Türkler de olacak
İsrail'in büyük hayali suya düştü! Trump duyurdu: Türkler de olacak
Çenesi parçalandı, umudunu kaybetmedi! Medipol'den başarılı operasyon
Çenesi parçalandı, umudunu kaybetmedi! Medipol'den başarılı operasyon
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! Yeni trafik cezaları askıya alındı
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! Yeni trafik cezaları askıya alındı
Sergen Yalçın, Kasımpaşa maçının ardından taraftarla görüştü
Sergen Yalçın, Kasımpaşa maçının ardından taraftarla görüştü
İmamoğlu'na casusluk soruşturmasında Hüseyin Gün insanların özel yazışmalarını analiz ettiklerini itiraf etti
İmamoğlu'na casusluk soruşturmasında Hüseyin Gün insanların özel yazışmalarını analiz ettiklerini itiraf etti
Casusluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu ve diğer 2 şüpheli hakkındaki savcılığın sevk yazısına ulaşıldı
Casusluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu ve diğer 2 şüpheli hakkındaki savcılığın sevk yazısına ulaşıldı
Özgür Özel'den casusluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında açıklama
Özgür Özel'den casusluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında açıklama