İsrail'in büyük hayali suya düştü! Trump duyurdu: Türkler de olacak

ABD Başkanı Donald Trump, Netanyahu ve İsrail basınının “Türksüz Gazze” hayalini adeta yıktı. ABD Başkanı, “Uluslararası İstikrar Gücü hızlı bir şekilde bölgede konuşlanacak. Önemli ülkeler işin içinde olacak. Türkiye de sürece dâhil” dedi

ABD Başkanı Donald Trump, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Zirvesi’ne katılmak üzere Uzak Doğu gezisinin ilk durağı Malezya’ya gitti.

Trump, başkanlık uçağı Air Force One’ın Katar’da yakıt ikmali için verdiği mola sırasında Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Âl Sani ile görüştü.

TRUMP: "TÜRKİYE DE BU SÜRECE DAHİL"

Gazze ile açıklamalar yapan Trump “Şu an her şey iyi gidiyor, her şey pürüzsüz. ABD’nin müdahale etmesine gerek yok. Önemli ülkeler işin çaresine bakabilecek gibi duruyor. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emîrlikleri (BAE), Katar. Bu üç ülke ve arkasında, hatta yanında duran birçok ülke var. Türkiye de bu sürece dâhil. Endonezya da, Ürdün de, Mısır da bölgeden biraz daha uzakta ve olaya pek yakın olmayan ülkeler de bulunuyor. Herkes bu sürece dâhil” açıklamasını yaptı.

"BARIŞ GÜCÜNÜN LİDERLERİ SEÇİLİYOR"

Trump, bölgedeki barış gücünün ne zaman göreve başlayacağına ilişkin soruları da yanıtladı. ABD Başkanı, "En yakın zamanda. Size detay veremem, şu an çalışmalar sürüyor. Hatta şu an liderler seçiliyor. Orta Doğu’da barış olacak, gerçek barış budur. Böyle bir şey uzun zamandır yaşanmadı" ifadelerini kullandı.

