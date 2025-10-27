Sergen Yalçın, Kasımpaşa maçının ardından taraftarla görüştü

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, maçın ardından siyah-beyazlı taraftarların yanına gitti.

Abone ol

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki Beşiktaşlı taraftarlar, karşılaşmanın son dakikaları oynanırken teknik direktör Sergen Yalçın'a yönelik "Söylesene bize hoca takım niye oynamıyor?" diye tezahürat yaptı.

Siyah-beyazlı taraftarlar, karşılaşmanın sona ermesinin ardından tepkisini artırırken 52 yaşındaki teknik adam, soyunma odasından gelerek taraftarlarla görüştü.

Açıklama yapmanın zor olduğunu dile getiren Sergen Yalçın, "Biz böyle gitmesini tabii ki istemiyoruz ama sonuçta oyuncularımızla elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Zor sezon olacağını, acı çekeceğimizi söyledim. Önümüzde kolay bir sezon yok. Siz de benim gibi mevcut durumun farkındasınız. Anlayın, her şeyi burada anlatamam ama kolay değil. Her maçı kazanmak için söz veriyoruz. Lütfen biraz sabırlı olun ve destek verin. Keşke her şey sizin anlattığınız kadar kolay olsa ama olmuyor. Biraz zaman, sabır lazım. İnşallah Fenerbahçe maçında sizin istediğiniz olur ve telafi ederiz. Taraftar bu camianın gerçek sahibidir. Bunu sakın unutmayın. Her zaman iyi günde, kötü günde diye bağırıyorsunuz. Benle iyi günü de kötü günü de gördünüz. Benden bir isteğiniz varsa da söyleyin. Ben de oyun istiyorum." ifadelerini kullandı.

Bazı taraftarlar ise "Biz size inanıyoruz. Galibiyet, mağlubiyet önemli değil. Biz ruh istiyoruz. Çaba göremiyoruz. Oyun istiyoruz." diye konuştu.



Görüşmenin ardından siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, soyunma odasına döndü.