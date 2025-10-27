Real Madrid Barcelona'yı 2-1 yendi Arda Güler o hata sonrası üzüntü yaşadı taraftar alkışladı

İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (LaLiga) 10. hafta mücadelesinde Real Madrid, sahasında Barcelona'yı 2-1 mağlup etti. Arda Güler, Barcelona'nın attığı gol öncesi kaptırdığı top sonrası büyük üzüntü yaşadı. Bu hatasına rağmen Real Madrid taraftarları Arda Güler'i ayakta alkışladı.

La Liga'nın 10. haftasında Real Madrid ile Barcelona, El Clasico'da karşı karşıya geldi.

Dakikalar 12'yi gösterirken Arda Güler'in pasında Mbappe'nin mükemmel vuruşu ağlarla bluşsa da gol geçrlilik kazanmadı.

Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan "El Clasico"da Real Madrid, 22. dakikada Kylian Mbappe'nin golüyle öne geçti.

Golün ardından ataklarını sıklaştıran Barcelona, 38. dakikada Fermin Lopez ile beraberliği yakaladı.

Maçın 43. dakikasında Jude Bellingham'la tekrar öne geçen Real Madrid, mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

90+10. dakikada Barcelona'da Pedri kırmızı kart gördü.

Real Madrid'de ilk 11'de başlayan milli oyuncu Arda Güler, 66. dakikada yerini Brahim Diaz'a bıraktı.

Lider Real Madrid, puanını 27'ye yükseltirken Barcelona, 22 puanla ikinci sırada kaldı.

Arda Güler'in istatistikleri

Dev maçta 38 kez topla buluşan Arda Güler, yüzde 81 pas isabet oranıyla oynadı ve kaleyi 1 kez yokladı. Kazandığı 7 ikili mücadeleyle takımının en iyilerinden olan milli yıldız, Barcelona'nın attığı gol öncesi kaptırdığı top sonrası büyük üzüntü yaşadı. Bu hatasına rağmen Real Madrid taraftarları Arda Güler'i ayakta alkışladı.

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, 2-1 önde götürdükleri maçın 65. dakikasında taktik değişikliğe gitti. Arda Güler'i kenara alan İspanyol çalıştırıcı Brahim Diaz'ı sahaya sürdü. Kenara gelen oyuncusunu elini sıkmayı da ihmal etmedi. Bu sırada Santiago Bernabeu'da on binlerce Real Madrid taraftarı ayağa kalkarak Arda Güler'i alkışlamaya başladı.