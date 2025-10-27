BIST 10.942
Çenesi parçalandı, umudunu kaybetmedi! Medipol'den başarılı operasyon

Ateşli silah yaralanması nedeniyle çenesinin yarısını kaybeden İzzet Baldır, yıllarca süren başarısız ameliyatların ardından Medipol Sağlık Grubu’ndan Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Burak Özkan’ın gerçekleştirdiği operasyonla sağlığına yeniden kavuştu. Hastanın hem çene bütünlüğü sağlandı hem de yeniden beslenebilmesi mümkün hale geldi.

Ateşli silah yaralanması sonrası çenesinin yarısını kaybeden İzzet Baldır, yıllarca başarısız ameliyatların gölgesinde yaşam mücadelesi verdi. Çiğneme ve konuşma gibi en temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan Baldır, umudunu yitirmek üzereyken Medipol Sağlık Grubu’ndan Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Burak Özkan ile tanıştı. Doç. Dr. Özkan’ın gerçekleştirdiği zorlu operasyonla hastanın hem çene bütünlüğü yeniden sağlandı hem de hayatına kaldığı yerden devam etmesi mümkün oldu. Baldır, yaşadığı süreci “Doktorum bana sadece bir hekim gibi değil, adeta kardeşi gibi davrandı” sözleriyle anlattı.

Çenesi parçalandı, umudunu kaybetmedi! Medipol'den başarılı operasyon - Resim: 0

“KARDEŞİ GİBİ DAVRANDI”

Geçirdiği süreci anlatan İzzet Baldır, “Yoğun bir yaralanmam vardı, birçok hastaneye gittim ve başarısız ameliyatlar geçirdim. Sonunda Dr. Burak Özkan hocamızla tanıştım. Kendisi çok mütevazı ve profesyonel bir insan. Bana sadece bir doktor gibi değil, adeta bir kardeşi gibi davrandı. İlk operasyonda çenedeki eski plaklar çıkarıldı, kemik temizlendi. Bacaktan alınan kemik çeneme nakledildi. Üç ayı geride bıraktık, çok başarılı bir ameliyat oldu. Medipol Mega Hastanesi’nde gördüğüm ilgiden çok memnunum” dedi.

Çenesi parçalandı, umudunu kaybetmedi! Medipol'den başarılı operasyon - Resim: 1

ZORLU OPERASYON

Hastanın durumunun oldukça komplike olduğunu dile getiren Doç. Dr. Özkan, “Hastamız ateşli silah yaralanması sonrası çenesinin yarısını kaybetmişti. Daha önce farklı merkezlerde ameliyat olmuş fakat nakiller başarısız olmuştu. Hem çene bütünlüğünü sağlamak hem de ileride implant yapılabilecek sağlam bir kemik dokusu oluşturmak gerekiyordu. Hastanın bacağından aldığımız kemiği mikrocerrahi yöntemle çeneye naklettik. Damarlara bağlantı yaptık, plaklarla sabitledik. Bu sayede hem fonksiyonel hem de estetik olarak başarılı bir sonuç elde ettik” diye konuştu.

“MİKROCERRAHİ İLE UMUTLARI YEŞERDİ”

Doç. Dr. Özkan, bu tür vakalarda mikrocerrahinin önemine dikkat çekerek, “Kompozit doku eksikliklerinde vasküler kemik transferi bize büyük avantaj sağlıyor. Hastamız şu an kendi beslenmesini sağlayabiliyor. Önümüzdeki süreçte kemik iyileşmesini tamamladıktan sonra diş implantları yerleştireceğiz ve hastamız çok daha rahat beslenebilecek” şeklinde konuştu.

