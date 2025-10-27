Ahmet Çakar'dan kırmızı kart tepkisi: Yaptığı hakemlik filan değil

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Okan Buruk'un ekibi Galatasaray, evinde Göztepe'yi 3-1 mağlup etti. Maçın 41. dakikasında Göztepeli oyuncu Bokele'ye verilen kırmızı kart çok konuşuldu. Eski hakem Ahmet Çakar, kararın yanlış olduğunu belirterek, "ilk faulü yapan Osimhen… Arkadan boynuna sarılıyor, kafasını da tutuyor, çocuk kurtulmak için kolunu kaldırınca oyundan atılıyor." dedi.

Galatasaray Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Göztepe'yi ağırladı. Sarı kırmızılılar Osimhen, Sara ve Icardi'nin golleriyle maçı 3-1 kazandı.

41. dakikada hakem Oğuzhan Çakır tarafından ikinci sarı karttan oyundan atılan Göztepe oyuncusu Bokele'nin pozisyonu tartışma konusu oldu.

"Bokele'yi attı maç orada bitti"

Eski hakemlerden Ahmet Çakar, pozisyonu Sabah gazetesindeki "Bokele'yi attı maç orada bitti" başlıklı yazısında değerlendirdi:

"Yaptığı hakemlik filan değil. Bu kaçıncı kötü maçı hatırlamıyorum. Rakipten aldığı topu gole çeviren Osimhen için VAR'a gittiler, inanılır gibi değil. Bokele'nin ikinci sarıdan atıldığı pozisyona gelince; ilk faulü yapan Osimhen… Arkadan boynuna sarılıyor, kafasını da tutuyor, çocuk kurtulmak için kolunu kaldırınca oyundan atılıyor. O pozisyondan 10 dakika önce Osimhen'in, rakibinin yüzünü eliyle iterek kazandığı topta bırakın kartı faul bile verilmemişti."