ABD'li senatör Scott, Venezuale lideri Maduro'ya gün biçti

ABD'li Senatör Rick Scott, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ülkesini bir an önce terk etmesi gerektiğini savunarak, "Günleri sayılı." dedi.

Cumhuriyetçi Senatör Scott, CBS News kanalına verdiği mülakatta Maduro hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"Ben Maduro olsaydım hemen şu anda Rusya ya da Çin'e giderdim." diye konuşan Scott, yakın zamanda içerden ya da dışarıdan Venezuela'da bir şeyler olacağını tahmin ettiğini belirtti. Scott, Maduro için "Günleri sayılı." ifadesini kullandı.

ABD'nin işgal planı olup olmadığının sorulması üzerine Scott, bunu beklemediğini, böyle bir şey olursa da çok şaşıracağını söyledi.

Scott, Maduro'nun iktidardan düşmesinin Küba için de "bir son" olacağını kaydederek, "Amerika, Güney Yarımkürenin bakımını üstlenir." şeklinde konuştu.

Karayipler'deki hareketlilik

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle, Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan bir deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri "uyuşturucu kaçakçılığı" gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, yapılan saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.

ABD'nin bölgedeki askeri yığınağı artıyor

Yaz sonundan bu yana ABD, Gerald R. Ford uçak gemisi, 3 Arleigh Burke sınıfı destroyer, 3 amfibi saldırı gemisi, bir kruvazör ve bir kıyı savaş gemisi dahil olmak üzere bölgeye 8 savaş gemisi konuşlandırdı.

Bu gemiler, deniz piyadeleri, insansız hava araçları, uçaklar ve Sahil Güvenlik birimleri tarafından destekleniyor.

Aynı operasyon bölgesinde, çok sayıda F-35 ve diğer savaş uçakları da görev yapıyor.

