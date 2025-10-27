BIST 10.916
DOLAR 41,96
EURO 48,91
ALTIN 5.462,22
HABER /  GÜNCEL

Ege Denizi'nde deprem! AFAD depremin büyüklüğünü açıkladı

Ege Denizi'nde deprem! AFAD depremin büyüklüğünü açıkladı

Ege Denizi'nde saat 10.12'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Abone ol

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Sarsıntının merkez üssünün, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 13,37 kilometre uzaklıkta olduğu, depremin 13,61 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

"An itibarıyla herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır"

Çanakkale Valiliğinin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, AFAD verilerine göre, saat 10.12 sıralarında, Ayvacık ilçesi Ege Denizi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "An itibarıyla herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. İlgili birimlerimiz saha taramalarına devam etmektedir. Depremi hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz." ifadesine yer verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
THY'nin ailelere yönelik indirimli biletlerinden yüz binlerce vatandaş yararlandı
THY'nin ailelere yönelik indirimli biletlerinden yüz binlerce vatandaş yararlandı
TÜİK açıkladı: Yeni işsizlik rakamları belli oldu
TÜİK açıkladı: Yeni işsizlik rakamları belli oldu
Mersin'de deprem
Mersin'de deprem
Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davasının 3. duruşması başladı
Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davasının 3. duruşması başladı
Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliğine seçilen AK Parti'li Akın göreve başladı
Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliğine seçilen AK Parti'li Akın göreve başladı
ABD'li senatör Scott, Venezuale lideri Maduro'ya gün biçti
ABD'li senatör Scott, Venezuale lideri Maduro'ya gün biçti
Yola çıkacaklar dikkat! Fırtına geliyor, birçok sefer iptal edildi
Yola çıkacaklar dikkat! Fırtına geliyor, birçok sefer iptal edildi
Duyanlar inanamadı! Ördek avında oğlunu öldürdü
Duyanlar inanamadı! Ördek avında oğlunu öldürdü
Kar payı geliri olup vergi vermeyenler birer birer tespit edildi! Bakan Mehmet Şimşek'ten açıklama
Kar payı geliri olup vergi vermeyenler birer birer tespit edildi! Bakan Mehmet Şimşek'ten açıklama
Peskov: Ukraynalılar müzakere sürecini istemiyor
Peskov: Ukraynalılar müzakere sürecini istemiyor
Ahmet Çakar'dan kırmızı kart tepkisi: Yaptığı hakemlik filan değil
Ahmet Çakar'dan kırmızı kart tepkisi: Yaptığı hakemlik filan değil
Dolar ve Euro haftaya böyle başladı! Alış-satış rakamları
Dolar ve Euro haftaya böyle başladı! Alış-satış rakamları