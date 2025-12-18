MHP'li Feti Yıldız'dan CHP'ye rapor tepkisi: Süreçle ilgili yeni bir şey yok

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, CHP'nin TBMM Başkanlığına sunduğu çözüm sürecine ilişkin sunduğu raporu eleştirerek, "Günlük politik söylemlerinin dışında süreçle ilgili yeni bir şey yok. Siyasetin sorumluluk gerektiren ciddi bir iş olduğunu unutuyoruz galiba…." dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Cumhuriyet Halk Partisi’nin daha önce açıkladığı demokrasi paketine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yıldız, CHP’nin 12 Ağustos 2025 tarihinde kamuoyuna duyurduğu 29 maddelik Demokrasi Paketi’ni, “Terörsüz Türkiye” raporu başlığıyla bugün yeniden Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunduğunu hatırlatarak, söz konusu metinde sürece dair yeni bir yaklaşım ya da somut bir katkı bulunmadığını ifade etti.

"YENİ BİR ŞEY YOK"

MHP'li Feti Yıldız'nın işte o açıklaması:

Cumhuriyet Halk Partisi 12.08.2025 Tarihinde açıkladığı 29 Maddelik Demokrasi Paketini “Terörsüz Türkiye” raporu olarak TBMM’ne bugün yeniden sundu. Günlük politik söylemlerinin dışında süreçle ilgili yeni bir şey yok. Siyasetin sorumluluk gerektiren ciddi bir iş olduğunu unutuyoruz galiba….