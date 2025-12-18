BIST 11.322
Kamu personeline 30 bin TL seyyanen zamda flaş karar!

TBMM Genel Kurulu'nda 2026 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi görüşmeleri devam ediyor. Görüşmeler çerçevesinde kamu personeline 30 bin TL seyyanen zam planyan düzenleme geri çekildi.

TBMM Genel Kurulu'nda 2026 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi görüşmeleri devam ediyor. AK parti Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kamu personeline 30 bin TL verilmesini öngören bir önerge vermişti. Önerge kabul edilmişti.

4. Madde görüşmeleri esnasında AK Parti önerge vererek bu ek maddenin kaldırılmasına yönelik önerge verdi ve kabul edildi.

Kamu personeline 30 bin TL seyyanen zam yapılmayacak.

