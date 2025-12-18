BIST 11.322
Galatasaray'ın yıldızı Osimhen bu sefer dikkat çeken pantolonuyla gündem oldu!

Galatasaray'ın yıldızı Osimhen bu sefer dikkat çeken pantolonuyla gündem oldu!

Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Victor Osimhen, sahadaki performansıyla değil, tarzıyla gündeme geldi. Osimhen'in giydiği düşük bel pantolon sosyal medyada viral oldu. Tarzı, bazı taraftarlar tarafından özgün ve cesur bulunurken, bazıları tarafından eleştirildi.

Süper Lig devi Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Victor Osimhen, bu kez sahadaki performansıyla değil tarzıyla gündeme geldi. Nijeryalı futbolcunun giydiği düşük bel pantolon, kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

BEĞENEN DE VAR ELEŞTİREN DE

Osimhen'in tercih ettiği kıyafet bazı taraftarlar tarafından özgün ve cesur bulunurken, bazı kullanıcılar ise tarzı eleştirdi. Sosyal medyada yapılan yorumlarda futbolcunun stilinin alışılmışın dışında olduğu vurgulandı.

GÜNDEM OLDU

Paylaşılan görüntüler kısa sürede binlerce etkileşim alırken, Osimhen'in tarzı futbolseverler arasında geniş bir tartışma başlattı. Yıldız futbolcu, saha dışındaki görüntüsüyle de adından söz ettirmeyi başardı.

Galatasaray'ın yıldızı Osimhen bu sefer dikkat çeken pantolonuyla gündem oldu! - Resim: 0

Galatasaray'ın yıldızı Osimhen bu sefer dikkat çeken pantolonuyla gündem oldu! - Resim: 1

