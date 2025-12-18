Özgür Özel'in Brüksel'de Erdoğan sözleri olay oldu AK Parti'den sert tepki geldi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Brüksel'de katıldığı toplantıda "İngiliz İşçi Partisi, bugün Erdoğan ile Erdoğan’ın beklediğinin üzerinde bir dayanışma gösteriyor. Bunu kabul etmemiz mümkün değil" sözlerine sert tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Brüksel'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek verdiği için Avrupalı siyasi parti yöneticilerini eleştirmesi polemik konusu oldu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Brüksel'de kendilerinin kardeş partisi kabul ettiği partilerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la güçlü diyalog içinde olmasını ve Türkiye'ye destek vermesini eleştirdiğini belirtti.

AK Parti Sözcüsü Çelik, şunları kaydetti:

"Sayın Özgür Özel yurt dışında destek bulmak için Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye'yi şikayet etmeyi bir siyaset karakteri haline getirdi. Bu durum bir siyasi parti ve siyasetçi için çok kötü bir sicildir. Sayın Özgür Özel kendisiyle görüşmeyen Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa'ya da tepki göstermiş. Bu aslında ders çıkarması gereken bir durum. Yurt dışında her zirvede yabancı ülke liderlerinin Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmek için yoğun bir talepte bulunmasını iyi değerlendirmesi ve anlaması gerekir.

Aynı konuşmada Özgür Özel, Brüksel'deki toplantıya katılan partilere, 'AB'nin sınırında demokratik bir Türkiye mi olacak, o Türkiye'de sosyal demokratlar mı iktidar olacak; yoksa kardeş partinizi bir otoritere ezdirecek, o otoriterin devam etmesine izin mi vereceksiniz?' diyerek hem gayrimeşru tanımlar yapmış hem de başka partileri Türkiye'nin iç siyasetine müdahil olmaya davet etmiş. Bu büyük bir savrulmadır. Defalarca meşru seçimlerde birinci olmuş Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük Avrupa'daki aşırı sağ partilerin diliyle konuşması ise gayrimeşrudur."

Özgür Özel'in, CHP'nin iktidar olması için yabancı ülkelerdeki partilerin desteğini talep etmesinin, vahim bir durum olduğunu dile getiren Çelik, "Bu siyasi olarak kabul edilebilir olmadığı gibi CHP tarihi açısından da ele alınmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Özgür Özel: İngiliz İşçi Partisi Erdoğan ile dayanışma gösteriyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Zirvesi kapsamında Brüksel’de düzenlenen PES hazırlık toplantısında tartışılan ifadeler kullanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Özel, şunları söylemişti: "İngiliz İşçi Partisi, bugün Erdoğan ile Erdoğan’ın beklediğinin üzerinde bir dayanışma gösteriyor. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Bu konuda her platformda bu tepkimi dile getiriyorum, dile getirmeye de devam edeceğim. Otoriterlerin yarattığı sorunları otoriterlerle çözemezsiniz. Erdoğan’ın veya bir başka otoriter liderin size vaat ettiği şey istikrar değildir. Bir ülkede demokrasi varsa o ülkede demokrasi size istikrarlı ilişkiler vadedebilir. Ülkede demokrasi yoksa, ülkede otokrasi varsa o size şimdilik çıkar ilişkisi vadeder ama ilerleyen sürede yeni bir istikrarsızlığın kapısını ararlar"