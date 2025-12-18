Ortalık karışacak iddia: Market poşetlerine rekor zam hamlesi!
Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Ambalaj Komisyonu'nda 2026 yılı için poşet uygulaması masaya yatırıldı. İddiaya göre, market zincirlerinin temsilcileri artan giderleri öne sürerek poşet ücretlerinde dikkat çekici bir artış talebinde bulunudu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı çatısı altında çalışmalarını sürdüren Ambalaj Komisyonu'nda ''Sıfır Atık'' kapsamında 2026 yılına ilişkin poşet uygulaması ele alındı. Görüşmelerde, zincir marketleri temsilen katılan isimlerin poşet bedelinde kayda değer bir artış talep ettiği öne sürüldü.
Toplantıda paylaşılan maliyet hesaplarında, standart plastik poşetlerin marketlere olan birim maliyetinin boyut ve gramajına bağlı olarak 50 ila 75 kuruş arasında değiştiği ifade edildi. Bu nedenle mevcut uygulamada poşetlerin bazı durumlarda maliyetine eşit ya da maliyetinin altında tüketiciye sunulduğu belirtildi.
YÜZDE 400'LÜK ARTIŞ ANLAMINA GELİYOR
Toplantı sonrasında market temsilcilerinin, artan maliyetler ve operasyonel giderleri gerekçe göstererek Bakanlığa resmi yazıyla 2,5 liralık tarife talebini ilettiği öne sürüldü. Halk TV'de yer alan habere göre bu talep, mevcut fiyata kıyasla yaklaşık yüzde 400'lük bir artış anlamına geliyor.
BAKANLIK KAYNAKLARI ÜCRETİ MAKUL BULMADI
Buna karşılık Bakanlık kaynakları, enflasyonla mücadele ve vatandaşın alım gücü gerekçesiyle 2,5 liralık ücretin makul bulunmadığını dile getirdi.