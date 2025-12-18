Ortalık karışacak iddia: Market poşetlerine rekor zam hamlesi!

Toplantıda paylaşılan maliyet hesaplarında, standart plastik poşetlerin marketlere olan birim maliyetinin boyut ve gramajına bağlı olarak 50 ila 75 kuruş arasında değiştiği ifade edildi. Bu nedenle mevcut uygulamada poşetlerin bazı durumlarda maliyetine eşit ya da maliyetinin altında tüketiciye sunulduğu belirtildi.