CHP lideri Özgür Özel'den kendisiyle görüşmeyen AB Konseyi Başkanı Costa’ya tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Sosyalist Partisi (PES) Liderler Toplantısı'na katıldı. Özel kendisiyle görüşmeyen Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa’ya tepki gösterdi ve "Kişisel olarak hayranlık duyduğum birisi ama bu kadar önemli bir gündemde sadece açılış konuşması yapıp ayrılması ve bizim baş başa 5 dakika bile kendisiyle görüşme imkanı bulamamamız kabul edilebilir değil" dedi.

Abone ol

Partiden yapılan açıklamaya göre, Özel, Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Sosyalist Partisi (PES) Liderler Toplantısı'na katıldı.

Bazı CHP'li belediye başkanlarının haklarındaki soruşturmalar sebebiyle tutuklu bulunduğunu anımsatan Özel, buna karşın 75 ilde miting düzenlediklerini aktardı.

Özel, Avrupa'nın savunmayla ve güvenlikle ilgili kaygılarını anladığını belirterek, bu konuda Türkiye'nin ne yapması gerekiyorsa bunu yürekten desteklediğini dile getirdi.

Otoriterlerin yarattığı sorunlara karşı mücadelede demokrasi vurgusu yapan Özel, şunları kaydetti:

"Bazı otoriterlere karşı mücadele ederken, başka otoriterleri desteklerseniz; bizim gibi şu anda dünyada en çok belediye başkanlığı olan sosyal demokrat partiyi, ülkesinde birinci parti olmuş ve ilk seçimde iktidara gelerek bütün Avrupa, bütün sol için yeni bir rüzgar yaratacak bir partiyi bir başına bırakmış olursunuz. PES'in yönetimi, tüm kademeleri müthiş bir dayanışma gösterdi. PES'i oluşturan ülkeler, partiler bu dayanışmaya ne kadar önem veriyorlar, katkı sağlıyorlar? Bunu merak ediyorum."

Özel, bir ülkede demokrasi varsa istikrar ve iyi ilişkilerin olabileceğini, demokrasinin olmaması durumunda ise çıkar ilişkisinin vadedileceğini savundu.

Bunun, ilerleyen süreçte yeni bir istikrarsızlığın kapısını aralayacağına işaret eden Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Avrupa Birliği'nin (AB) sınırında demokratik bir Türkiye mi olacak ve o Türkiye'de sosyal demokratlar, kardeş partiniz mi iktidar olacak? Yoksa sınırınızda başarıya bu kadar yaklaşmışken kardeş partinizi bir otoritere ezdireceksiniz, o otoriter devam ettirecek ve siz onunla istikrarlı ilişkilerde bulunacaksınız? Bunun hesabını herkesin doğru yapması lazım. Avrupa'nın güvenliği için demokratik ve güçlü bir Türkiye'ye, bu Türkiye'nin AB'ye tam üye olmasına ve son 25 yılda Avrupa'nın yanı başında görülen korkulu rüyanın bitmesine ihtiyaç var."

CHP Genel Başkanı Özel, Ukrayna ve Filistin'de yaşanan gelişmeler konusunda en net tavrı sürdürdüklerini belirterek, iki ülkenin de yanında olduklarını vurguladı.

Avrupa Konseyi Başkanı'na tepki gösterdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Konseyi Başkanı António Costa'nın kendisiyle görüşmemesine tepki gösterdi.Costa'ya kişisel olarak hayranlık duyduğunu dile getiren Özel, Avrupa Konseyi Başkanı'nın yalnızca açılış konuşmasını yapıp programdan ayrılmasını ciddiyetsizlik ve siyasi nezaketsizlik olarak değerlendirdi. Tüm girişimlerine rağmen Costa ile baş başa beş dakikalık dahi bir görüşme fırsatı bulamadıklarını vurgulayan Özel, yaşanan durumu "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.