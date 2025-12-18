Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş'in yalıdaki uyuşturucu ve seks partisi

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik operasyonunda gözaltına alınan isimlerden biri de Cem Garipoğlu'nun kuzeni Kasım Garipoğlu ile iş insanı Burak Ateş oldu. İddialara göre Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş, boğazdaki yalılarında uyuşturucu ve sek partileri düzenliyorlardı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, sabah saatlerinde düzenlediği operasyonda Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gibi ünlü isimleri gözaltına alırken, Melisa Döngel ve Yusuf Güney ise adreslerinde bulunamadı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 12 isim hakkında gözaltı kararı aldığı öğrenilirken, yurt dışında olduğu tespit edilen kişiler arasında Şeyma Subaşı, Şevval Şahin, Mert Vidinli, Burak Ateş ve Kasım Garipoğlu yer aldı.

Yalıda seks ve uyuşturucu partisi

Atv muhabiri Mustafa Kadir Mercan, Münevver Karabulut cinayetiyle Türkiye'nin tanıdığı Cem Garipoğlu'nun kuzeni Kasım Garipoğlu ve iş insanı Burak Ateş hakkında şoke eden iddiaları aktardı.

Mustafa Kadir Mercan'ın haberine göre Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş tarafından İstanbul Boğazı'nda yer alan yalıda uyuşturucu ve seks partileri düzenleniyordu.

Herşey mübah cep telefonu yasak

Yalıdaki bu partilere iş ve sanat camiasından çok sayıda kişi katılıyordu. Telefon getirmenin yasak olduğu partilerde iki veya daha fazla kişiyle cinsel birliktelik yaşandığı iddiaları yer aldı. Yalıdaki bu partilere katılmanın kuralları işe şöyleydi:

•Partilerin yalı ortamında ve gizli davet sistemiyle düzenlendiği, •Telefon getirilmesinin yasak olduğu, •Davetlilerin referansla içeri alındığı, •Katılımcılar arasında elit isimler, ünlüler ve sanat camiasından kişilerin bulunduğu,

•Ortamda uyuşturucu temini ve kullanımı olduğu,

•Bazı partilerde iki veya daha fazla kişiyle cinsel birliktelik yaşandığı iddiaları yer aldı.

Kasım Garipoğlu bu yaz yatındaki 'edep'siz partiyle gündeme gelmişti. Medyaya yansıyan haberde yatın açık kısmında aleni bir şekilde cinsel ilişkiye girdikleri görülüyordu.