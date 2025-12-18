BIST 11.322
DOLAR 42,73
EURO 50,23
ALTIN 5.931,37
HABER /  GÜNCEL

Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş'in yalıdaki uyuşturucu ve seks partisi

Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş'in yalıdaki uyuşturucu ve seks partisi

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik operasyonunda gözaltına alınan isimlerden biri de Cem Garipoğlu'nun kuzeni Kasım Garipoğlu ile iş insanı Burak Ateş oldu. İddialara göre Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş, boğazdaki yalılarında uyuşturucu ve sek partileri düzenliyorlardı.

Abone ol

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, sabah saatlerinde düzenlediği operasyonda Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gibi ünlü isimleri gözaltına alırken, Melisa Döngel ve Yusuf Güney ise adreslerinde bulunamadı.  İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 12 isim hakkında gözaltı kararı aldığı öğrenilirken, yurt dışında olduğu tespit edilen kişiler arasında Şeyma Subaşı, Şevval Şahin, Mert Vidinli, Burak Ateş ve Kasım Garipoğlu yer aldı. 

Yalıda seks ve uyuşturucu partisi
Atv muhabiri Mustafa Kadir Mercan, Münevver Karabulut cinayetiyle Türkiye'nin tanıdığı Cem Garipoğlu'nun kuzeni Kasım Garipoğlu ve iş insanı Burak Ateş hakkında şoke eden iddiaları aktardı.

kasım garipoğlu, burak ateş

Mustafa Kadir Mercan'ın haberine göre Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş tarafından İstanbul Boğazı'nda yer alan yalıda uyuşturucu ve seks partileri düzenleniyordu. 

Herşey mübah cep telefonu yasak
Yalıdaki bu partilere iş ve sanat camiasından çok sayıda kişi katılıyordu. Telefon getirmenin yasak olduğu partilerde iki veya daha fazla kişiyle cinsel birliktelik yaşandığı iddiaları yer aldı. Yalıdaki bu partilere katılmanın kuralları işe şöyleydi:

•Partilerin yalı ortamında ve gizli davet sistemiyle düzenlendiği, •Telefon getirilmesinin yasak olduğu, •Davetlilerin referansla içeri alındığı, •Katılımcılar arasında elit isimler, ünlüler ve sanat camiasından kişilerin bulunduğu,
•Ortamda uyuşturucu temini ve kullanımı olduğu,
•Bazı partilerde iki veya daha fazla kişiyle cinsel birliktelik yaşandığı iddiaları yer aldı.

Kasım Garipoğlu bu yaz yatındaki 'edep'siz partiyle gündeme gelmişti. Medyaya yansıyan haberde yatın açık kısmında aleni bir şekilde cinsel ilişkiye girdikleri görülüyordu. 

Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş'in yalıdaki uyuşturucu ve seks partisi - Resim: 1

İlgili Haberler
Uyuşturucudan gözaltına alınan iki isme fuhuştan da gözaltı Testi pozitif çıkmıştı! Berrak Tüzünataç ifade verdi Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı! Aleyna Tilki'nin avukatından ilk açıklama... Yusuf Güney'den 'uyuşturucu' sorusuna dikkat çeken cevap! Meğer... Bir ünlü iş insanı gözaltına alınacak iddiası olay! Spor camiasındanmış kim bu ünlü? Şeyma Subaşı hakkında gözaltı kararı çıktı! İsmail Saymaz'dan Acun iddiası Ünlülere uyuşturucu operasyonu gözaltı listesi! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak
BU FOTO GALERİYE BAKIN
İrem Sak evli mi aslen nereli? Gözaltına alınan Yalan Dünya'nın Tülay'ı çok ünlü bir...
Foto Galeri İrem Sak evli mi aslen nereli? Gözaltına alınan Yalan Dünya'nın Tülay'ı çok ünlü bir... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe'de bir devir sona erdi! Ayrılık resmen duyuruldu
Fenerbahçe'de bir devir sona erdi! Ayrılık resmen duyuruldu
Bahçeli'den DEM Parti'ye: Bizim için 27 Şubat çağrısı bağlayıcı
Bahçeli'den DEM Parti'ye: Bizim için 27 Şubat çağrısı bağlayıcı
Özgür Özel'in Brüksel'de Erdoğan sözleri olay oldu AK Parti'den sert tepki geldi
Özgür Özel'in Brüksel'de Erdoğan sözleri olay oldu AK Parti'den sert tepki geldi
3 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldürdü! Vahşette ceza belli oldu
3 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldürdü! Vahşette ceza belli oldu
Asgari ücrette ikinci toplantı bitti! Yeni rakam belli oldu mu? Işıkhan açıkladı
Asgari ücrette ikinci toplantı bitti! Yeni rakam belli oldu mu? Işıkhan açıkladı
Fil sürüsü köylülere saldırdı saatler içinde 4 kişi öldü
Fil sürüsü köylülere saldırdı saatler içinde 4 kişi öldü
Merkez Bankası rezervleri son durum! Döviz, altın...
Merkez Bankası rezervleri son durum! Döviz, altın...
MHP'li Feti Yıldız'dan CHP'ye rapor tepkisi: Süreçle ilgili yeni bir şey yok
MHP'li Feti Yıldız'dan CHP'ye rapor tepkisi: Süreçle ilgili yeni bir şey yok
Galatasaray'ın efsane oyuncusu Mauro Icardi'ye bomba talip
Galatasaray'ın efsane oyuncusu Mauro Icardi'ye bomba talip
Fitch Ratings, Türkiye için 2026 kredi notu takvimini açıkladı
Fitch Ratings, Türkiye için 2026 kredi notu takvimini açıkladı
DEM Parti heyeti CHP'yi ziyaret edecek! Tarih belli oldu
DEM Parti heyeti CHP'yi ziyaret edecek! Tarih belli oldu
İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan dezenformasyon açıklaması
İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan dezenformasyon açıklaması